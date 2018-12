Gustavo Parravicini. Foto: YouTube

Nosotros los hombres también somos hijos del Patriarcado, debemos deconstruirnos y aportar a esta nueva sociedad que está diciendo: basta de abusos, igualdad de género. Aprender nos llevará tiempo y esfuerzo. Muchos trataremos de aportar ideas, a veces con temor a equivocarnos. Aquí van algunos aportes que creo hay que tener en cuenta desde el Estado, que es quien debe garantizar los procesos sociales de inclusión sin demagogias, con los números sobre la mesa. Todos necesitamos ser cuidados hasta crecer. Esa tarea es fundamental para el funcionamiento de la sociedad, para el crecimiento de un país. Este trabajo lo hacen mayoritariamente las mujeres y no es reconocido. O recién ahora, luego de años de lucha y de nuevos derechos, empieza a serlo; aunque aún queden muchas batallas por dar. Por eso debemos bregar desde la política (desde las públicas más aún) para que los presupuestos, en los tres niveles del Estado, garanticen los fondos necesarios para incluir y generar igualdad para todes. Los presupuestos públicos no diferencian la vida de hombres y la de mujeres, muy diferentes por cierto. Estamos frente a realidades, necesidades y prioridades muy distintas. Entonces no podemos pensar que los presupuestos Nacional, Provincial y Municipal deben ser para todes iguales. Es entonces cuando nos preguntamos ¿debemos pensar una herramienta como los presupuestos con perspectiva de género?, y la respuesta claramente es SI. A través de la movilización de cientos de miles de mujeres en los últimos años se avanzó en derechos sociales y políticos, se puso en superficie la inequidad de un modelo cultural, pero en lo económico el sistema de desigualdades sigue. De cara al 2019 debemos repensar la economía y las relaciones económicas sociales desde la perspectiva del cuidado, para romper con las acciones de deshumanización que el Macrismo imprimió a través de la concentración de la riqueza y de recortes presupuestarios para el pago de la deuda externa, que nos empobrece y no nos permite contar con una estrategia de desarrollo económico y social inclusiva. O sea la economía se basa en quienes nos cuidan, responsabilidad que recae la mayoría de las veces en las mujeres que no está remunerada. En la economía, no solamente existe lo privado y el Estado, también está el hogar como un sector económico muy importante. Esto se agrava hoy toda vez que Cambiemos piensa en beneficiar a las clases sociales de pertenencia, en desmedro de las grandes mayorías, de los sectores populares; hundiéndolos en la Pobreza como lo demuestra el último trabajo de la UCA, cuyo informe dice que en la Argentina hay 13.600.000 pobres con un aumento de 5,4% en un año. Significa que en promedio la vida de hombres y la vida de mujeres son muy diferentes. Entonces, claro que hay diferentes necesidades y prioridades. No sirve decir que el presupuesto es para todes. Hay que mirar bien quiénes son las personas, cuáles son los partidas, en que programas se invierte y a quién van dirigidos. Quizás podamos acordar que esta mirada, es la base de un presupuesto con enfoque de género. También vemos como las clases dominantes, y empresas multinacionales, no pagan impuestos; o su dinero va a parar a paraísos fiscales y vemos como, la Justicia adicta al poder económico, mira para otro lado. Si queremos justicia e igualdad de género, debemos trabajar para cambiar los procesos de decisiones dentro del Estado y ampliar los espacios de participación a los movimientos de mujeres que ganaron las calles, en búsqueda de esa nueva mirada de igualdad de género. Existen leyes en nuestra Constitución Nacional que dicen que todas las áreas del Estado (federal, provincial, municipal) tienen que contemplar la igualdad entre mujeres y hombres en sus políticas presupuestarias, sin duda son ignoradas. Hace falta, sobre todo que a nivel Nacional, se tenga en cuenta la perspectiva de género en cada uno de los pasos cuando se arma el presupuesto, ejecución y monitoreo de las políticas públicas; entonces tendremos un sistema que atienda esta nueva demanda a la democracia. Este gobierno neoliberal administra con el concepto que los recursos son muy escasos. Es entonces cuando la sociedad civil y el movimiento feminista, acompañados por otras miradas ideológicas, deben poner los presupuestos de género como un nuevo objetivo, unificar esfuerzos y trabajar para obtenerlo.

Opinión:

Presupuesto público de inclusión

Por Gustavo Parravicini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: