La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/dic/2018 Charlas en el café:

Barras y estrellas por siempre...

Por Vicente Blasco











Estábamos hojeando los diarios en silencio, o más bien sin hablarnos. Cada uno en lo suyo, hasta que al Perro se le escapa un pensamiento en voz alta y con tono de sorpresa: "¿Murió Ikonicoff?" Yo, que estaba leyendo un artículo sobre cómo a pedido de sus vecinos, y gracias al caso Darthés, finalmente el dueño de una pizzería de Boedo sacó de la vereda una estatua de Bambino Veira, le pregunté alarmado: "¿Eh?¿Se murió Axel?". "No, chambón. Ese es Kicillof, el ministro de Cristina. El que te digo es Moisés Ikonicoff, Secretario de Planificación de Carlitos en los 90’s", me aclaró el Perro y levanté la cabeza asomándome a su diario para orejear la foto. "Ah, sí... en la tele aparecía siempre muy sonriente, como haciendo chistes para explicar la realidad ¿no?", le dije. "Y... más o menos. Por ahí se reía para no llorar. ¿Cómo hacés para participar del Mayo Francés, o adherir a la Teoría de la Dependencia, y después trabajar para el amiguito de los Bush que mandó la primera fragata a la guerra del Golfo, contrabandeó armas y voló un pueblo para cubrirse, encubrió el atentado a la Amia (de falsa bandera, para mi gusto)... Ya ni siquiera él niega que la caída del helicóptero de Carlitos junior fue un atentado", me vomitó sobre la mesa el Perro y me dejó aturdido. "¡Paráaaaaa... que me volvés loco! ¿Qué es eso de la Teoría de la Dependencia? Nunca lo había escuchado", le dije. "Bueno, Ikonicoff fue un intelectual del carajo, y gran parte de su vida académica la tuvo en Francia. Primero se fue con una beca cuando cayó Frondizi. Y después volvió con Perón, pero se tuvo que rajar a Francia de vuelta, amenazado por la Triple A. Como sea, la Teoría de la Dependencia la pare él junto a otros jóvenes intelectuales sudamericanos a fines de los años 60’s. Explicaba el estancamiento económico latinoamericano a partir del diseño desigual de la economía mundial, adrede y no por la mano invisible del mercado, en perjuicio de los países no desarrollados o satélites. Un estado de dependencia que los países ricos o centrales buscan perpetuar, incluso usando la fuerza si es necesario. Algo ya hablamos de eso ¿Te acordás de los acuerdos de Bretton Woods y el nuevo orden mundial que se empieza a definir mientras finalizaba la Segunda Guerra? Bueno, 20 años después, estos intelectuales, pudieron describir lo que estaba pasando y desde su propia mirada, que no es poco. En los 90’s, con la caída del bloque soviético, hubo un gran desbande ideológico. Mirá como habrá sido que Fernando Henrique Cardoso era uno de estos intelectuales, y terminó llevando el neoliberalismo a Brasil bajo su presidencia, por ejemplo. Seguro que Moisés hablaba seguido con Fernandinho y por eso le fue funcional a Menem..." "¿Pero cómo en los 90’s? Aparte, ¡el presidente Bush no era amigo de Néstor! ¿No te acordás de la contracumbre en Mar del Plata y cómo le pinchó el acuerdo de libre comercio?" le dije al Perro tratando infructuosamente de atar cabos. "No, papá – me aclaró el Perro- seguís mezclando las cosas. Hubo dos presidentes George Bush: padre e hijo. Aunque en realidad toda la joda, que yo sepa, empieza con el abuelo Bush. Todos de Texas, donde se la dieron al presidente John F. Kennedy, dicho sea de paso. El abuelo Bush era un hombre de negocios, pero en serio. Y además de ser el padre y el abuelo de dos presidentes de Estados Unidos, el tipo le puso guita a Hitler durante la Segunda Guerra... un verdadero patriota, pero de la guita... Después tenés a su hijo, el George Bush del que Menem se hizo amigo. Ese es el que murió hace dos semanas. Vino a la Argentina y con el riojano jugó al tenis y todo en la Quinta de Olivos. Es el mismo que armó Guerra del Golfo en los ‘90 y se la dio a Sadam que andaba pensando en armar la gran nación árabe de una vez por todas. ¿A quién se le ocurre? Con la excusa de las armas químicas no sólo hicieron mierda Irak, sino que después licitaron entre ellos mismos la supuesta reconstrucción. No dan puntada sin hilo los yankees..." "Ahhh... Y el otro George Bush que vino en la época de Néstor es el hijo de ese", dije como para mostrar algo de sinapsis y agregué: "Me acuerdo que vino para una Cumbre de las Américas y quería bajar el ALCA a todo el continente, pero hasta le hicieron la contra cumbre con Diego Maradona y todo. Y también al tipo le tocó toda la movida de Bin Laden y el atentado a las Torres Gemelas..." "Bueno, bueno... eso. Ese Bush, el nieto, no nos quería mucho, nada diría yo, después de la jodita del ALCA. Me acuerdo de Néstor dijo: ALCA, ALCA... ¡Al carajo! Y Bush se fue con las manos vacías. Bueno, los chilenos firmaron su tratadito, claro... Pero te corrijo: nada de atentado. Autoatentado a las Torres Gemelas, que dio pie a una escalada en el control de las personas y pérdida de privacidad nunca antes vista en occidente. De la mano de las cámaras en la vía pública, las lectoras de patentes, los identificadores faciales, el GPS en los celulares, y las redes sociales donde contamos hasta qué estamos comiendo, los servicios se hacen un festín. Si hasta saben cuándo moviste o no guita en el banco, y todo on line... Bueno, pasamos de jugar tenis en la Quinta de Olivos con el padre, a hacerle una contra cumbre y acuerdos con Irán sin permiso, al hijo... Un eterno péndulo lo nuestro. Ahora que pienso, Ikonicoff también pasó un tiempito por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Imagino que para darle un perfil más economisista a nuestras embajadas. ¿A vos te parce que el propio Macri le pida a Trump que le compre limones?", cerró el Perro bajando la mirada otra vez su diario y sin esperar respuesta alguna de mi parte. Me quedé pensando en el abuelo Bush y lo encontré en Google. Se llamaba Prescott y no dejó de hacer negocios con los alemanes hasta, por lo menos en blanco, 1942, a tres años de iniciado el despelote ¿Te imaginás? Incluso, algunas malas lenguas hablan hasta de coqueteos del clan Bush con el Ku Klux Klan. Parece que si antes todos los caminos conducían a Roma, desde aquella época ahora te llevan a Houston. Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com

Charlas en el café:

Barras y estrellas por siempre...

Por Vicente Blasco

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: