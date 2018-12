HASTA EL 3 DE ENERO Después de la victoria frente a Olimpo, el plantel de Villa Dálmine fue licenciado hasta el próximo 3 de enero, cuando retomará los entrenamientos y pondrá en marcha los trabajos de pretemporada para afrontar la segunda parte del campeonato de la Primera B Nacional. En ese sentido, ya estaría todo acordado para que en los primeros días del próximo año el plantel y el cuerpo técnico se trasladen a la ciudad de Colón, en Entre Ríos, para realizar la parte más intensa de la preparación física. El mediocampista destacó "la diferencia" que sacó Villa Dálmine en la lucha por la permanencia, pero, más allá de la clasificación a la Copa Argentina y la pelea por entrar al Reducido, señaló que asegurar la categoría es el "primer objetivo". Villa Dálmine culminó la primera parte del campeonato de la Primera B Nacional 2018/19 de la misma manera que la empezó: con dos victorias seguidas. En el arranque venció a Instituto y Temperley, mientras que en el final superó a Nueva Chicago y Olimpo de Bahía Blanca. Claro está: en el medio debió atravesar una racha de nueve encuentros sin triunfos. "Arrancamos bien en la Copa Argentina, después hicimos un buen partido frente a River y comenzamos con dos victorias en el campeonato. Después no se nos dieron algunos resultados y tuvimos una muy mala racha, aunque jugando bien, porque hacíamos buenos partidos y superábamos al rival. Lamentablemente se hizo larga esa racha sin victorias y por suerte la pudimos cortar con estas dos últimas victorias", resumió Federico Jourdan, luego del triunfo sobre Olimpo. Con esos seis puntos logrados en Campana, el Violeta llegó a las 17 unidades, marcó una diferencia de siete unidades con Los Andes en la tabla de los Promedios, consiguió la clasificación a la próxima Copa Argentina y quedó en la 11ª posición, a tan solo un punto de distancia del lote de equipos que estarían avanzando al Reducido por el segundo ascenso. "Comenzamos la temporada con el primer objetivo de salvarnos del descenso y hoy creo que sacamos una diferencia en ese sentido. Pero o podemos relajarnos y debemos seguir firmes en este camino hasta asegurar la permanencia, porque seguramente eso nos va a llevar a otros objetivos, como fue lo de la Copa Argentina", explicó Jourdan. Para llegar a este escenario de tranquilidad y expectativas, fue clave el cierre de año que tuvo el equipo dirigido por Walter Nicolás Otta. Y en ese sentido pareció fundamental, especialmente en lo anímico, el partido que el Violeta logró empatar frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn después de ir perdiendo 2-0 en Trelew: "Sí, nos dio un envión para estos dos últimos partidos que teníamos como local", asintió Jourdan. "Y si bien nosotros sabíamos que veníamos haciendo las cosas bien, ese empate fue clave y resultó una motivación importante para llegar bien a los últimos dos partidos". En esos dos partidos finales, el volante santafesino de 27 años tuvo participaciones destacadas: contra Nueva Chicago brindó dos asistencias, mientras que contra Olimpo marcó el gol de la victoria. Ese tanto fue el cuarto que marcó con la camiseta Violeta, pero el primero que no sea de penal (desde los 12 pasos convirtió ante Morón la temporada pasada y frente a Instituto y Chacarita en la actual). "Estaba esperando un gol así, pero estaba tranquilo porque las situaciones las tenía. Por suerte se me dio. Lo más importante es que sirvió para ganar y para cerrar el año con los seis puntos que teníamos en juego en casa", señaló Jourdan. El mediocampista por derecha estuvo presente en los 15 partidos que disputó Villa Dálmine este semestre: 13 por campeonato (doce de ellos como titular) y 2 por Copa Argentina. Por eso, su balance individual fue positivo: "Estoy contento por la continuidad, por la cantidad de partidos y minutos que tuve en esta parte del campeonato. Y contento por la manera en que terminamos el año. Siempre se puede mejorar y para eso trabajaremos en la pretemporada". En cuanto a lo colectivo, Jourdan aseguró que le gusta "cómo ataca" este Villa Dálmine: "Tenemos mucha intensidad y salimos siempre a buscar los partidos. Nos falta defender mejor colectivamente y corregir detalles. Siempre se puede dar un poco más". En ese análisis, también explicó que "no cambió mucho" la idea de juego del equipo tras la salida de Felipe De la Riva y la llegada de "Nico" Otta: "Con Felipe jugábamos con un enganche definido y ahora en el mediocampo terminamos jugando con un "doble 5" y dos volantes por afuera. Pero no cambió mucho. Tampoco Walter tuvo mucho tiempo para cambiar. Creo que en la pretemporada vamos a trabajar algunas variantes. Incluso nos dijo que íbamos a practicar la manera de defender que le gusta a él. Ojalá podamos agarrar rápido su idea y eso después plasmarlo en buenos resultados".

JOURDAN MARCÓ TRES GOLES EN ESTE SEMESTRE: DOS DE PENAL FRENTE A INSTITUTO Y CHACARITA Y EL DE LA VICTORIA ANTE OLIMPO EN EL ÚLTIMO PARTIDO.



Primera B Nacional:

Federico Jourdan; "No podemos relajarnos"

