Se desarrolló en la cancha de Belgrano de Zárate. Y el equipo "A" de la entidad anfitriona se quedó con el título. Con organización de la Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional (FRD-UTN) se realizó el Primer Torneo Universitario de Fútbol 11 de Campana y Zárate. El campeonato se desarrolló en las instalaciones del Club Belgrano de Zárate, que sumó dos equipos a la competencia. Otros dos se presentaron en representación de la FRD-UTN y otros dos por el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) Nº85 de Zárate (Profesorado de Educación Física). En esta primera edición, la competencia se dividió en dos jornadas y se jugó de manera "relámpago". Los resultados fueron los siguientes: UTN "A" 1-2 Belgrano "A"; ISFD "All Boys" 0-2 Belgrano "B"; UTN "B" 4-0 ISFD "Tribu Verde"; UTN "B" 0-2 Belgrano "A"; UTN "A" 1-3 Belgrano "B"; ISFD "All Boys" 3-0 ISFD "Tribu Verde"; Belgrano "A" 1 (2) -1 (1) Belgrano "B". Con estos resultados, el campeón fue Belgrano "A", mientras que el subcampeón resultó Belgrano "B". Después se ubicaron: 3) UTN "A"; 4) UTN "B"; 5) ISFD "All Boys"; y 6) ISFD "Tribu Verde". "El balance fue excelente. Es el primer torneo universitario de la zona. El año que viene vamos a hacerlo más largo e invitando a muchas otras instituciones de educación superior", señaló Andrés Basaldúa, responsable de la organización del certamen.

UNO DE LOS EQUIPOS QUE PRESENTÓ LA FACULTAD REGIONAL DELTA DE LA UTN.





EN ESTA PRIMERA EDICIÓN, EL CERTAMEN CONTÓ CON SEIS EQUIPOS PARTICIPANTES.



Fútbol Amateur:

Se disputó el Primer Torneo Universitario de Fútbol 11 de Campana y Zárate

