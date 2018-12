Del evento participaron los alumnos y profesores de las escuelas que funcionan en las Sociedades de Fomento de los barrios Siderca, Dallera, Del Pino, Ariel del Plata y San Jacinto. El último fin de semana de noviembre se realizó el Seminario Anual de Taekwondo Chung Do Kwan de las filiales de nuestra ciudad, el cual se dividió en dos días de clases de cuatro horas: uno se llevó adelante en la Sociedad de Fomento del barrio Siderca y el otro, en la entidad fomentista del barrio Ariel del Plata. Del evento participaron los alumnos y profesores de las escuelas que funcionan en las Sociedades de Fomento de los barrios Siderca, Dallera, Del Pino, Ariel del Plata y San Jacinto. "Simplemente fue un éxito, ya que los alumnos tuvieron la oportunidad de capacitarse y actualizarse", contó el Director y Maestro 6º Dan, Ricardo Imboden. "Los temas expuestos fueron RCP, Protocolo Marcial, técnicas de defensa personal, técnicas de examen y formas de grado. Todos los instructores de las filiales aportaron su saber para esta gran familia Chung do kwan que crece cada año más en nuestra ciudad, siempre dedicada a aportar valores y disciplina, tratando de que quien quiera pertenecer adopte progresivamente un estilo de vida sana y en comunión, en paz con cada uno de los miembros de la institución y de la sociedad en su conjunto, porque nuestro objetivo no es formar solamente deportistas, sino también seres humanos honestos e íntegros", agregó Imboden.

