P U B L I C



PRIMERA B METRO En el último partido del año de la divisional, Tristán Suárez igualó 1-1 como visitante frente a Comunicaciones y de esa manera cerró el año en la 8ª posición con 26 puntos. Así quedaron confirmados los seis clasificados por esta categoría a la próxima Copa Argentina: Estudiantes, Barracas Central, Atlanta, Acassuso, Deportivo Riestra y All Boys. SE DESPIDIÓ GUILLERMO Ayer, en una conferencia de prensa que brindó junto al Presidente de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto confirmó su alejamiento de la conducción técnica del Xeneize y brindó su mensaje de despedida: "Quiero agradecer a la dirigencia, los empleados y los jugadores, porque el trabajo de uno se ve en la cancha. Y le quiero agradecer al hincha porque más allá de ganar o perder ha sido increíble el apoyo. Me quiero ir en paz con ellos", expresó el Mellizo. Por su parte, Daniel Angelici señaló: "El club tenía que tomar una decisión y había que tomarse muchos días. Y aunque estos días no se me ha ido el dolor ni la tristeza, entendíamos que lo mejor para Boca es empezar el año haciendo un cambio, buscando un cuerpo técnico y empezar de nuevo. Pero de ninguna manera yo vengo a decirle adiós a Guillermo, porque no tengo dudas que es un hasta pronto". CRESPO EN BANFIELD El ex delantero de River Plate y la Selección Argentina, Hernán Crespo, tendrá su primera experiencia como entrenador en el fútbol argentino: ayer fue anunciado como próximo DT de Banfield. "Hernán nos presentó su proyecto futbolístico, llegamos a un acuerdo de palabra y la semana que viene estará viajando a Buenos Aires", detalló Oscar Tucker, vicepresidente del club. SUPERLIGA: REPROGRMADOS La Superliga Argentina de Fútbol (SAF) reprogramó tres partidos postergados para el inicio de 2019. El clásico entre San Lorenzo y Huracán, pendiente de la fecha 13, se disputará el domingo 20 de enero a las 18 horas en el Nuevo Gasómetro. Por otro lado, fueron confirmados dos de los cuatro postergados que tiene River Plate: ante Defensa y Justicia jugará el 19 de enero, mientras que contra Unión de Santa Fe lo hará el 23 de enero. LA COPA DE LA SUPERLIGA En una votación por unanimidad, el Comité Ejecutivo de la SAF determinó la inserción de la Copa de la Superliga en el fútbol argentino. Se jugará el próximo año del 14 de abril hasta fines de mayo y otorgará un cupo para la Copa Libertadores (para el campeón) y otro para la Sudamericana (para el sub-campeón). La modalidad será a eliminación directa y las llaves se ordenarán una vez que concluya la actual Superliga.

Imagen ilustrativa.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: