Breves: Polideportivas

DELPO EN CANCHA A través de sus redes sociales, Juan Martín del Potro anunció que volvió a entrenarse en una cancha de tenis. Luego de la fractura en la rótula de la pierna derecha que sufrió en el Masters de Shanghai en octubre pasado, el tandilense informó: "Les quería contar que después de dos meses volví a la cancha de tenis. Lo estoy haciendo muy despacio, obviamente, pero me estoy moviendo acá adentro que es donde me gusta estar. Les quería contar esta noticia y agradecerles el apoyo y el cariño de siempre". BÁSQUET: COPA SUDAMERICANA Anoche, al cierre de esta edición, Instituto de Córdoba definía como local el título de la Liga Sudamericana de Básquet después de haber igualado 1-1 la serie frente a Franca de Brasil en la noche del jueves, cuando se impuso 79-68 con Santiago Scala (21 puntos) y Facundo Piñero (15) como principales figuras. BÁSQUET: EUROLIGA Por una nueva fecha de la Euroliga, Real Madrid venció 92-65 a Barcelona con 7 puntos del cordobés Facundo Campazzo (quien convirtió un triple de toda la cancha en el cierre del primer tiempo) y 9 del santiagueño Gabriel Deck. En tanto, el Baskonia derrotó 81-79 a Maccabi Tel Aviv con 12 puntos en 24 minutos del marplatense Luca Vildoza. POPOVICH, EL 4º MÁS GANADOR El entrenador de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, se convirtió en el cuarto coach con más victorias en la NBA al llegar a los 1.211 triunfos. De esta manera superó al histórico Pat Riley y quedó solamente por detrás de Jerry Sloan (1.221), Lenny Wilkens (1.332) y Don Nelson (1.335). POLO: SE DEFINE EL DOMINGO La definición del 125º Campeonato Argentino de Polo fue postergada 24 horas por las tormentas que azotaron la Ciudad de Buenos Aires en los últimos días. Inicialmente, el duelo entre La Dolfina y Las Monjitas estaba pautada para hoy sábado, pero por la cantidad de agua que cayó en las últimas horas decidieron reprogramarla para el domingo, siempre en La Catedral de Palermo. MOTO GP: HASTA EL 2021 La organización del Gran Premio de Argentina del Moto GP anunció que extendió su contrato para que la carrera del campeonato mundial que se realiza en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, siga integrando el calendario anual hasta el año 2021. ALL BLACKS: CAMBIA DT El head coach del Seleccionado de Nueva Zelanda de Rugby, Steve Hansen, aseguró que dejará su cargo al finalizar la Copa del Mundo 2019 que se disputará en Japón. Su ciclo al frente de los All Blacks comenzó en el año 2012 y ya tiene un título mundial con la conquista neozelandesa en Inglaterra 2015.

Breves: Polideportivas

