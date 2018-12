La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/dic/2018 Previniendo accidentes en fiestas de fin de año







Estamos fines de año y muchas celebraciones están próximas como el intercambio de regalos con amigos, navidad y año nuevo, por lo general este mes es el que incrementan los accidentes fuera y dentro del hogar. Es por ello que Seguros Mapfre preocupados por el bienestar de las personas trae una serie de consejos útiles para prevenirlos: - Revisar las luces de navidad. Asegúrate que no hayan focos rotos o cables dañados. - Coloca las luces navideñas lejos de sillones o cortinas. - No mantengas las luces prendidas toda la noche. - No coloques ningún objeto peligroso como luces, velas, utensilios de cocina, et. al alcance de los niños. - Evita comer porciones muy grandes de comida. - No uses pirotecnia, los cohetes son el 90% de las causas de los incendios. - Cerciórate que los elementos de seguridad de tu hogar están funcionando correctamente. - Si tomas no manejes. Utiliza apps de taxi o un conductor de reemplazo. "Recuerden que en nuestras manos está nuestra seguridad y de las personas que amamos" Fuente: www.mapfre.com.pe



