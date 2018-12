La Triple Felina

La vacuna triple felina es una vacuna esencial para los gatos, por lo que todos los gatos deben recibirla. Debe administrarse a los 2 meses de edad, además de administrar otro refuerzo a los 3 meses, no se debe vacunar antes del destete ya que los anticuerpos de la leche materna podrían neutralizar la vacuna. Si por el contrario se deja pasar más tiempo del recomendado, el gato estará desprotegido. Luego se deberá revacunar anualmente. La administración de la vacuna es fundamental para los gatos. La vacuna triple felina les va a proteger frente a determinadas enfermedades infecciosas, algunas de ellas con un riesgo elevado de mortalidad, que además no se pueden curar y solo existe un tratamiento sintomático y de soporte. La vacuna triple felina protege frente a tres enfermedades infecciosas: 1-Rinotraqueítis viral felina es una enfermedad respiratoria corriente en los gatos y muy contagiosa que a veces ocasiona la muerte. La enfermedad se manifiesta en síntomas respiratorios acompañados de lagrimeo y abundante mucosidad nasal. Los síntomas se presentan en forma de catarros con fiebre, estornudos, mocos, tos, pérdida de apetito. El virus se transmite por las secreciones de animales enfermos y a través de comederos, bebederos y ropa. 2- Calicivirosisfelina es un tipo de gripe felina. Se trata de un virus muy contagioso y especialmente peligroso en el caso de gatos con un sistema inmunitario débil. Afecta, sobre todo, a las vías respiratorias superiores y provoca estornudos, descarga nasal, lagrimeo constante, fiebre, etc. El principal peligro del calicivirus en gatos es que es muy contagioso. Por eso su control es uno de los puntales de la gestión de refugios y colonias gateras ya que un felino contagiado puede pasar el virus a otro con gran facilidad. Además, incluso después de haberse curado, el gato puede continuar siendo portador de la enfermedad. 3-La panleucopenia felina o enteritis infecciosa felina es una enfermedad vírica muy contagiosa que puede ser mortal. Está provocada por un parvovirus sumamente resistente en el entorno. Los gatos jóvenes sin vacunar son los más propensos a padecerla. Los gatos jóvenes sin vacunar son los más propensos a infectarse. El virus se multiplica en el tubo digestivo y en la médula ósea, lo que explica los síntomas. Es un virus sumamente contagioso que se excreta con las heces y cualquier líquido corporal. Es muy resistente en el entorno, donde puede sobrevivir hasta un año. Provoca síntomas digestivos (vómitos y diarrea, que a menudo es sanguinolenta), fiebre y rechazo de la comida; el animal aparece además extremadamente apático y postrado. Como resultado de estos síntomas los gatos pueden sufrir rápidamente deshidratación y anemia. Los gatitos sin vacunar son especialmente vulnerables, y en ellos la enfermedad puede ser mortal con gran rapidez. El mejor seguro de vida: la vacunación Vacunar a nuestro gato es el método preventivo más eficaz para evitar la aparición de cualquier tipo de mal. Es cierto que no es del todo infalible porque siempre pueden presentarse contratiempos de salud, pero es totalmente obligatorio y necesario. Existen graves enfermedades que pueden evitarse con una simple visita al veterinario. Hay que dejarse guiar por las recomendaciones del especialista, tanto en el número de vacunaciones como en las fechas en las que cada vacuna debe ser recordada. Dr. Gustavo Tedesco - Veterinario práctica privada- Docente enseñanza media y agropecuaria



La Triple Felina

