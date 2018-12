La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/dic/2018 17º Seminario Propymes:

Paolo Rocca avizoró "señales positivas" para la economía en 2019







Paolo Rocca expresó que el repunte sería a partir del segundo trimestre, impulsado por el campo y una mayor capacidad exportadora a la que también debe contribuir el sector industrial. Precisó el repunte en el segundo trimestre del año próximo, impulsado por el campo y una mayor capacidad exportadora a la que también debe contribuir el sector industrial. El CEO de Tenaris, Paolo Rocca, sostuvo que la economía del país "está tocando fondo" pero que, a partir del segundo trimestre del 2019, comenzarán a vislumbrarse "señales positivas" de recuperación. Además, le pidió al Gobierno promover políticas que garanticen la "competitividad" del sector industrial, como no "dejar atrasar" el tipo de cambio. Rocca formuló estos comentarios durante el cierre del 17º Seminario ProPymes, en una charla que compartió con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. A pesar del momento "muy difícil" que atraviesa la industria argentina, el líder de Tenaris avizoró que entrado el 2019 la actividad repuntará de la mano del campo, de un incremento en la capacidad de exportación y por la ausencia de los "factores subjetivos" que, consideró, afectaron a la economía este año. En ese sentido, llamó al empresariado a "hacer lo imposible para contribuir a esa recuperación". "Hoy el Grupo Techint está comprometido en el frente fundamental de la energía con toda su fuerza, al tiempo que mantenemos nuestras inversiones en otros sectores. En el 2018 invertimos alrededor de 1.400 millones dólares y serán 1.100 millones en el 2019. Vamos a mantener todos los planes que tenemos en Vaca Muerta, y estamos preparando nuevos ciclos de inversiones en energía que va a depender de la capacidad del país de recuperar credibilidad y acceso al crédito", adelantó el empresario. Esa revitalización se juega en el incremento de los niveles de exportación, fundamentó Rocca, visión que está promoviendo a través de sus empresas con el reciente lanzamiento programa Propymes-Exporta, diseñado para colocar la producción de las pymes integrantes de sus respectivas cadenas de valor en nuevos mercados. Rocca subrayó que "Argentina necesita generar divisas" de manera "genuina" y sostenible, lo que le dará "capacidad de asumir sus obligaciones y asumir nuevas". Y remarcó que exportación no solo debe recaer en el campo sino también en la industria. "Nuestra cadena de valor puede contribuir a esto", afirmó. Para impulsar la exportación, el CEO de Tenaris solicitó al Gobierno que "se mantenga un tipo de cambio competitivo y que no se deje atrasar en un año electoral" como es el próximo. También pidió la reducción paulatina "de retenciones que afectan a los sectores de altísimo valor agregado", lo que daría una señal "muy reconfortante", y favorecer "la defensa del capital de trabajo", cuya financiación en situaciones de "presión extrema" como vive hoy la industria "se hace muy compleja". NUEVA ADVERTENCIA SOBRE CHINA "Hay que tener muchísimo cuidado en el contexto competitivo", advirtió Rocca al hablar del mercado internacional, "muy distorsionado -afirmó- en los últimos años por el exceso de capacidad y la política de respaldo del gobierno chino a sus empresas", que tuvo como contrapartida "las medidas de protección que han sido adoptadas en distintos países" como Estados Unidos. Frente a este panorama, Rocca consideró que "es muy importante no bajar aranceles (de importación) y mantener la defensa del sector industrial en la medida de lo posible". También es clave fomentar "una relación con Estados Unidos muy cercana", potencia que puede convertirse en un referente para las exportaciones nacionales "en la medida que se mantenga una relación fluida".





El empresario paolo Rocca llamó al sector empresario a “hacer lo imposible para contribuir a esa recuperación". "NO SERÁ PARA FESTEJAR, SINO PARA TRABAJAR Y MIRAR CON OPTIMISMO EL FUTURO" En línea con Paolo Rocca, el presidente de Ternium Argentina, Martín Berardi, señaló que el 2019 puede ser un año de recuperación para la economía argentina, lo que repercutiría en el mercado de los aceros planos, muy golpeado por la caída de la actividad interna. Berardi, encargado de abrir el 17º Seminario Propymes, enumeró como factores decisivos la "recuperación del agro", "las inversiones en el sector de la energía" y el "rebote de Brasil" -que estimó crecerá entre el 2 y 3%-. También dirigió la atención a lo que pase en las economías regionales, los Programas de Participación Público Privadas (obras viales), el turismo y un crecimiento de la exportación. Respecto a este último factor, y repasando los indicadores de los últimos años, sostuvo que en Argentina "hay potencial" para incrementar la capacidad exportadora de las pymes industriales, en un marco donde el "tipo de cambio favorece". "No es cierto que el peso fue sobredevaluado; sostenemos que está cerca del equilibrio", aseguró Berardi. "Vemos un 2019 de recuperación; no para festejar, sino para trabajar y mirar con optimismo el futuro", expresó el titular de Ternium Argentina.



17º Seminario Propymes:

Paolo Rocca avizoró "señales positivas" para la economía en 2019

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: