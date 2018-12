La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/dic/2018 Vuelca una Renault Kangoo en Panamericana







Ocurrió a la altura del kilómetro 60 de la autopista, mano a Rosario. En la mañana de este sábado, una Renault Kangoo volcó sobre la autopista Panamericana. A consecuencia del accidente, el conductor del utilitario debió ser trasladado al Hospital Municipal San José. El hecho ocurrió por causas que aún se investigan. El vuelco de la Renault Kangoo se dio a la altura del kilómetro 60 de la Panamericana, sobre el carril más rápido mano a Rosario. A metros del lugar donde quedó la Kangoo se detuvo una Ford Ecosport que habría tenido relación con el hecho, aunque las circunstancias no fueron establecidas con claridad en el lugar del hecho. Del operativo de emergencia participó la ambulancia Nº2 del SAME, que asistió al conductor del utilitario Renault, un hombre de 67 años domiciliado en Villa Lugano. También brindaron servicios los móviles de las zonas 7 y 10 del Comando Patrulla y efectivos del Destacamento Policial de Los Cardales.

A metros del lugar, se detuvo otro auto que habría tenido que ver con el episodio.

#adelanto. 6,30 Vuelco en de una Renault Kangoo en #Panamericana km 60 mano rápida hacia provincia, a metros un Ford Escort en relación al accidente. La ambulancia N°2 ?? del SAME trasladó al conductor de la Kangoo, 67 años domiciliado en V. Lugano. CP zona 9y10?? Dest. Cardales pic.twitter.com/DlUwgOhXc9 — Daniel Trila (@dantrila) 15 de diciembre de 2018

