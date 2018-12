La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/dic/2018 El Colegio de Abogados reformará su sede Campana









BONO DE FIN DE AÑO Las autoridades de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires tienen planeado pagar un bono de $6000.- este fin de año. Así lo confirmó a La Auténtica Defensa el presidente de la institución, Daniel Burke, quien visitó Campana para la ocasión. "Hoy tenemos una jubilación mínima de $24 mil para nuestros matriculados, y a nosotros nos gustaría que sea del doble. Hoy proponemos este bono, que al menos acompaña en una situación difícil. Hemos mejorado la relación actuarial, tuvimos superávit estos últimos tres años, mejoramos la cartera de préstamos, incluso a los jubilados. También estamos mejorando de a poco la situación del sistema de salud, y seguramente pasará a ser una de las prioridades de nuestra agenda: implementar un sistema de salud de primera línea, algo con que los afiliados y sobre todos los jubilados puedan contar, porque hoy en muchos lugares no trabajan con nuestro sistema", señaló Burke quien en julio pasado renovó mandato como presidente hasta el 2020, y tiene de vice a la campanense Silvana Barreca. El proyecto será financiado con fondos de la Caja de Abogados de la Provincia. También firmaron un convenio con el Colegio de Magistrados que unifica criterios para presentaciones electrónicas. Además, la Caja compró un inmueble y tendrá su propia sede en la vereda de enfrente. "Lo primero que nos pidieron es que el edificio no sea un laberinto en términos de ordenamiento interno, que tenga buena ventilación y buena luz natural. Lo otro que nos pidieron es que el edificio también proyecte a la ciudad una imagen institucional que hoy no tiene, porque se trata de tres viviendas diferentes y vecinas entre sí, unidas y comunicadas por su interior, a escala barrial. Por eso, mucha gente en Campana no sabe dónde queda el Colegio de Abogados. No se ve. Ahora, estamos generando además de una reforma, un hito urbano en la ciudad", comentó el arquitecto Claudio Rodrí-guez, de 360 Studio, a La Auténtica Defensa. Fue durante el brindis de fin de año que tuvo lugar este viernes en la sede Campana del Colegio de Abogados Zárate Campana, que pronto iniciará la primera de las tres etapas planeadas de su reforma edilicia. La obra se financiará con fondos aportados por la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, entidad que funciona en la sede del Colegio, y ahora compró su propio inmueble en la vereda de enfrente. En ese sentido, el vicepresidente de la institución, Juan Pablo Ytalia, señaló que la reforma edilicia es el fruto de "al menos dos años de intenso trabajo y de tomas de decisiones para llegar anteproyecto final". Según explicó el letrado, El nuevo edificio se construirá en la misma sede de la calle French, en tres etapas, tratando de no interrumpir la actividad administrativa. Una vez finalizado, tendrá dos plantas, sumando unos 800 metros cubiertos. En la planta baja, está previsto conservar el auditorio en su lugar, y parte del patio original con un quincho. Además se encontrarán todos los servicios administrativos y la cafetería. Mientras que en la planta alta se encontrarán las oficinas de Presidencia, la secretaría, dependencias para reuniones de las diferentes comisiones y del tribunal de disciplina, y la sala de reuniones del Consejo Directivo. Otro de los importantes anuncios de la jornada fue la firma de un protocolo unificado para presentaciones electrónicas en Tribunales y Juzgados del Departamento Judicial. "Luego de mucho trabajo, hoy podemos decir que está listo el protocolo, que va a estar a disposición en breve. Hoy lo vamos a refrendar. Queremos dar un agradecimiento especial a todos los que formaron parte de esa mesa de trabajo y un agradecimiento especial al Dr. Rondán y a la Dra. Recalde que trabajaron especialmente para que todos nuestros organismos judiciales puedan unificar su criterio y así todos tengamos un mejor servicio de justicia", señaló el presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Fioranelli; quien junto al presidente del Colegio de Magistrados, Christian Fabio, refrendaron el acuerdo en ese momento.

Una vez finalizada la obra de la calle French, la nueva sede tendrá dos plantas y se transformará en un nuevo hito urbano de nuestra ciudad





Fabio y Fioranelli refrendaron el protocolo que unifica criterios para las presentaciones electrónicas en nuestro distrito judicial



