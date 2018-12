P U B L I C



"La localía es muy importante y nosotros tenemos que aprovechar nuestra larga rotación para hacer sentir la intensidad que proponemos", señaló Rubén Runke tras la victoria sobre Sarmiento de Coronel Suárez. El viernes por la noche, Ciudad de Campana comenzó la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2018/19 con un importante triunfo 78-58 sobre Sarmiento de Coronel Suárez, un equipo muy bien armado, con figuras destacadas como el base Lucas Cháves y el pivot José Luis Pappalardi. De esa manera extendió su invicto como local y se ratificó como líder de la Zona C en la que comenzó con una leve ventaja gracias al arrastre de la primera fase del certamen. "Nuestra localía tiene que ser fuerte y la queremos imponer en este torneo", aseguró en ese sentido Rubén Runke, un jugador que a sus 40 años tiene una larga y fructífera experiencia (con muchos ascensos) en este tipo de competencias. De hecho, al CCC se le vienen ahora tres partidos como visitantes: el cierre del año será en Sportivo Pilar, mientras que luego del receso deberá afrontar largos trayectos a Punta Alta y Coronel Suárez. "Este torneo tiene esto: viajás mucho, llegás y tenés que jugar. Por eso la localía es muy importante y nosotros tenemos que aprovechar nuestra larga rotación para hacer sentir la intensidad que proponemos. Creo que en el segundo tiempo de hoy ante Sarmiento la marcamos", afirmó Runke tras la victoria por 20 puntos de diferencia. Pero la noche no arrancó bien para el Tricolor, cuyo inicio fue errático y quedó nueve puntos abajo en el marcador (14-5) en el primer cuarto. "No tuvimos buena efectividad de entrada. Tomamos buenos tiros, no pudimos convertirlos y perdimos confianza. Pero después, desde la defensa fuimos creciendo y en el segundo tiempo se abrió el aro", explicó Runke. "Es lindo empezar así la segunda fase, porque nos da confianza. Fue un partido duro, en el que comenzamos medio nerviosos y nos costó anotar", afirmó en consonancia el base Facundo Romani. "Por suerte pudimos defender y dejarlos a ellos en solo 16 puntos en ese primer cuarto. Y después el partido se fue abriendo para nosotros. Sebastián (Silva) hizo larga la rotación y estábamos todos con piernas en la segunda parte, mientras ellos, que parecen tener un equipo más corto que el nuestro, estaban más cansados", agregó el armador del CCC, que aportó triples muy oportunos (dos en el segundo cuarto) y terminó con 15 puntos. "Creo que nuestra clave está en lo defensivo, porque ofensivamente tenemos gol y variantes para atacar, siempre alguno va a aparecer. Por eso, si logramos defender y mantener un tanteador bajo al otro equipo vamos a tener muchas chances", analizó Romani al equipo Tricolor. Y en cuanto a su trabajo como base (con gol) y esas variantes que ostenta hoy Ciudad, Facundo agregó: "Nosotros no tenemos una ofensiva que se vuelque sobre un jugador en particular. Tenemos variantes de diferentes características y vamos tratando de ver dónde tenemos ventajas para darle juego al que tiene esa posibilidad. Nos podemos equivocar, pero el equipo no tiene egoísmo y busca siempre la mejor opción". Incluso, cuando estaba trabado en ofensiva, el CCC obtuvo un impulso clave de Alejandro Irigoyen, quien se integró al equipo en reemplazo de Matías Nieto (debió ser intervenido tras fracturarse dos falanges de la mano): "Hueso entró hoy y convirtió dos triples importantes en momentos en los que no estaba entrando la bola. Pero más allá de eso, es un jugador muy atlético y versátil, que puede defender diferentes posiciones y nos da rebotes ofensivos y defensivos", lo destacó Romani. Ahora, los ojos Tricolores están posados en Sportivo Pilar, equipo al que enfrentarán el próximo fin de semana en el último partido del año. En caso de ganar, Ciudad cerrará el 2018 como líder de la Zona C y muy bien perfilado como para llegar a los playoffs y en buena posición. Después arrancará el 2019 con largas travesías a Punta Alta y Coronel Suárez. Aunque ello no asusta a este experimentado plantel: "Sabemos cómo es este torneo: cuando toca viajar, hay que viajar y meterle onda", cierra con una sonrisa Facundo Romani.



“FUIMOS CRECIENDO DESDE LA DEFENSA Y DESPUÉS SE NOS ABRIÓ EL ARO", SEÑALÓ RUNKE SOBRE LA VICTORIA 78-58 ANTE SARMIENTO DE CORONEL SUÁREZ.





FACUNDO ROMANI MANEJA LOS TIEMPOS DEL CCC Y TAMBIÉN ANOTA: APORTÓ 15 PUNTOS EN EL TRIUNFO DEL VIERNES. DEFENSORES UNIDOS SE BAJÓ DEL PROVINCIAL El básquet de Defensores Unidos estaba gerenciado a través del proyecto "Basket ORO". Sin embargo, una vez finalizado el Final Four del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), la entidad de Villa Fox decidió rescindir el contrato de cinco años que unía a las partes y, además, decidió interrumpir la participación del equipo en el Torneo Provincial de Clubes 2018/19. En la primera fase, CADU había integrado la Zona Norte "B" junto a Ciudad de Campana y había logrado clasificarse para la segunda etapa, en la que jugaría en la Zona D junto a Regatas de San Nicolás, Atentas de La Plata y Ciudad de Saladillo, equipo al que debía recibir el viernes por la noche. Sin embargo, el encuentro nunca se disputó por esta abrupta decisión del Celeste de Zárate. RESULTADOS. En el arranque de la segunda fase, se dieron los siguientes resultados: -Zona A: Somisa de San Nicolás 60-66 Blanco y Negro de Coronel Suárez; Sporting de Mar del Plata 61-74 Teléfonos de Mar del Plata -Zona B: Independiente de Tandil 86-70 Los Indios de Junín. Independiente de Zárate vs Platense de La Plata jugaban anoche al cierre de esta edición. -Zona C: Ciudad de Campana 78-58 Sarmiento de Coronel Suárez. Carlos Pellegrini de Punta Alta vs Sportivo Pilar jugaban anoche, al cierre de esta edición. -Zona D: Regatas de San Nicolás 74-64 Atenas de La Plata; Defensores Unidos PP-PG Ciudad de Saladillo.

Básquet:

Ciudad impone su intensidad y sigue invicto como local en el Provincial

