Después del ascenso logrado este año, en 2019 jugará en la Segunda División de la URBA. La competencia comenzará el 23 de marzo y será todos contra todos, a dos ruedas. El rugby del Club Ciudad de Campana vivió un gran año con el ascenso que logró a la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) después de una muy exigente segunda parte de la temporada. Y ahora, a poco de terminar este 2018, ya conoció cómo será su recorrido en 2019. Es que la URBA ya sorteó y definió los campeonatos de sus diferentes categorías. Así, el Tricolor estará compitiendo en Segunda División (14 equipos) junto a Las Cañas, Del Sur Rugby, Los Cedros, Tiro Federal de San Pedro, San Miguel, La Salle, Club Argentino, Varela Jr, Virreyes, Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, Mercedes RC, El Retiro y Atlético Chascomús. La temporada comenzará el 23 de marco y se disputará todos contra todos a dos ruedas. La primera se extenderá hasta el 6 de julio, mientras que la segunda comenzará el 13 de julio y finalizará el 2 de noviembre, con un receso de dos semanas entre las fechas 22 y 23 por el comienzo del Mundial de Japón 2019. Una vez finalizadas las 26 fechas, los dos primeros ascenderán directamente a Primera División "C", mientras el tercero y cuarto de la tabla clasificarán para jugar repechajes también por el ascenso. En tanto, la lucha por la permanencia también tendrá cuatro lugares calientes: los dos últimos de las posiciones descenderá directamente a Tercera División, mientras que los equipos ubicados en los puestos 11 y 12 deberán jugar repechajes con equipos de la categoría inferior.

EN 2018, EL CCC FUE SUBCAMPEÓN EN TERCERA DIVISIÓN Y CONSIGUIÓ EL ASCENSO DIRECTO A TERCERA. EL FIXTURE TRICOLOR F1: local vs Virreyes (23 de marzo) F2: visitante vs Varela Jr (30 de marzo) F3: local vs Argentino (6 de abril) F4: visitante vs La Salle (13 de abril) F5: local vs San Miguel (27 de abril) F6: visitante vs TF de San Pedro (4 de mayo) F7: local vs Los Cedros (11 de mayo) F8: local vs Atlético Chascomús (25 de mayo) F9: visitante vs Del Sur Rugby (1 de junio) F10: local vs Las Cañas (8 de junio) F11: visitante vs El Retiro (20 de junio) F12: local vs Mercedes (29 de junio) F13: visitante vs GyE de Ituzaingó (6 de julio) F14: visitante vs Virreyes (13 de julio) F15: local vs Varela Jr (27 de julio) F16: visitante vs Argentino (3 de agosto) F17: local vs La Salle (10 de agosto) F18: visitante vs San Miguel (24 de agosto) F19: local vs TF de San Pedro (31 de agosto) F20: visitante vs Los Cedros (7 de septiembre) F21: visitante vs Atl. Chascomús (14 de septiembre) F22: local vs Del Sur Rugby (21 de septiembre) F23: visitante vs Las Cañas (12 de octubre) F24: local vs El Retiro (19 de octubre) F25: visitante vs Mercedes (26 de octubre) F26: local vs GyE Ituzaingó (2 de noviembre)

Rugby:

Ciudad de Campana ya conoce su fixture para la próxima temporada de la URBA

