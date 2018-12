La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/dic/2018 Rugby:

Ciudad de Campana ya conoce su fixture para la próxima temporada de la URBA







Después del ascenso logrado este año, en 2019 jugará en la Segunda División de la URBA. La competencia comenzará el 23 de marzo y será todos contra todos, a dos ruedas. El rugby del Club Ciudad de Campana vivió un gran año con el ascenso que logró a la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) después de una muy exigente segunda parte de la temporada. Y ahora, a poco de terminar este 2018, ya conoció cómo será su recorrido en 2019. Es que la URBA ya sorteó y definió los campeonatos de sus diferentes categorías. Así, el Tricolor estará compitiendo en Segunda División (14 equipos) junto a Las Cañas, Del Sur Rugby, Los Cedros, Tiro Federal de San Pedro, San Miguel, La Salle, Club Argentino, Varela Jr, Virreyes, Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, Mercedes RC, El Retiro y Atlético Chascomús. La temporada comenzará el 23 de marco y se disputará todos contra todos a dos ruedas. La primera se extenderá hasta el 6 de julio, mientras que la segunda comenzará el 13 de julio y finalizará el 2 de noviembre, con un receso de dos semanas entre las fechas 22 y 23 por el comienzo del Mundial de Japón 2019. Una vez finalizadas las 26 fechas, los dos primeros ascenderán directamente a Primera División "C", mientras el tercero y cuarto de la tabla clasificarán para jugar repechajes también por el ascenso. En tanto, la lucha por la permanencia también tendrá cuatro lugares calientes: los dos últimos de las posiciones descenderá directamente a Tercera División, mientras que los equipos ubicados en los puestos 11 y 12 deberán jugar repechajes con equipos de la categoría inferior.

EN 2018, EL CCC FUE SUBCAMPEÓN EN TERCERA DIVISIÓN Y CONSIGUIÓ EL ASCENSO DIRECTO A TERCERA. EL FIXTURE TRICOLOR F1: local vs Virreyes (23 de marzo) F2: visitante vs Varela Jr (30 de marzo) F3: local vs Argentino (6 de abril) F4: visitante vs La Salle (13 de abril) F5: local vs San Miguel (27 de abril) F6: visitante vs TF de San Pedro (4 de mayo) F7: local vs Los Cedros (11 de mayo) F8: local vs Atlético Chascomús (25 de mayo) F9: visitante vs Del Sur Rugby (1 de junio) F10: local vs Las Cañas (8 de junio) F11: visitante vs El Retiro (20 de junio) F12: local vs Mercedes (29 de junio) F13: visitante vs GyE de Ituzaingó (6 de julio) F14: visitante vs Virreyes (13 de julio) F15: local vs Varela Jr (27 de julio) F16: visitante vs Argentino (3 de agosto) F17: local vs La Salle (10 de agosto) F18: visitante vs San Miguel (24 de agosto) F19: local vs TF de San Pedro (31 de agosto) F20: visitante vs Los Cedros (7 de septiembre) F21: visitante vs Atl. Chascomús (14 de septiembre) F22: local vs Del Sur Rugby (21 de septiembre) F23: visitante vs Las Cañas (12 de octubre) F24: local vs El Retiro (19 de octubre) F25: visitante vs Mercedes (26 de octubre) F26: local vs GyE Ituzaingó (2 de noviembre)

