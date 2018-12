La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/dic/2018 Hace dos años que un auto está abandonado en la via publica







Aunque vecinos de la zona ya lo han reportado, el mismo sigue ahi sin que nadie lo reclame ni ninguna autoridad lo retire de la vía publica. Días pasados, a traves de una comunicación via whatsapp; un lector dió cuentas que un automovil Ford Escort patente SBL132 se encuentra abandonado sobre calle Moreno, casi esquina Mitre; desde hace muchísimo tiempo, aventurándose a comentarnos la persona que superaban los dos años. Según pudimos saber, el auto se encuentra estacionado y se va deteriorando día a día. Una de las vecinas nos contaba: "Este auto sigue estacionado hace dos años hasta una planta le salió, hice los reclamos pertinentes pero nadie soluciona el problema. Está ocupando un lugar importante ya que estamos frente al Pami y Sindicato Petroleros", en alusión que esa cuadra está siempre muy concurrida y nunca hay espacio para estacionar. Hace unos meses, desde el municipio habían comunicado que los autos abandonados iban a ser retirados de la vía pública, aparentemente este se les ha pasado.

EL FORD ESCORT SE ENCUENTRA ESTACIONADO SOBRE LA CALLE MORENO ENTRE MITRE Y 25 DE MAYO, APARENTEMENTE ABANDONADO DESDE HACE MAS DE DOS AÑOS



