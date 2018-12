¡Marche un camión recolector para el Jardín de Infantes de Las Praderas!

Más allá que el ciclo escolar haya concluído el pasado viernes, las autoridades educativas del Jardín Nro. 913 necesitan que el frente del colegio esté libre de basura

Desde hace unos días vecinos cercanos al Jardín de Infantes de Las Praderas se comunicaron con nosotros por la falta de recolección de residuos del frente del mismo.

"Jardín 913 barrio Las Praderas no pasan a recoger la basura teniendo las consecuencias de animales que se juntan: ratas; perros etc. Por más que se limpie si no se llevan las bolsas es imposible mantener el canasto en condiciones", escribe Emilce via Whatsapp.

