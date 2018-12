Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ZANJAS SUCIAS "Este es el tercer reclamo de barrio Romano por limpieza de zanjas, caños todos tapados y sin iluminaria en calle Antártida y Siri y Ni Hablar. Jamás vinieron", escribe Graciela. UN VERDADERO RIO "Así está el camino San Sebastián, en carro nos saco mi primo sino no podía salir a la fiestita de egresado de mi hija. No sé dónde está el zanjeo", escribió Pilar. EQUINOS SUELTOS "Paseando por la avenida. Fue al mediodía de este sábado. Después de 3 llamados al 911 se fueron a su lugar", muestra Ernesto. NOTICIAS RELACIONADAS: Hace dos años que un auto está abandonado en la via publica ¡Marche un camión recolector para el Jardín de Infantes de Las Praderas!

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: