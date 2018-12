La Unión Industrial de Campana despidió el año

"Hay que trabajar en calificar a la gente y en crear puestos de trabajo", dijo su presidente, Juan Sajnín, quien avisora un 2019 con mayor actividad económica.

"Si queremos tener una sociedad mejor, tenemos que generar actividad económica y de eso somos responsables los empresarios. Pero también tiene haber una mesa donde discutir con el resto de los sectores: el político, y el gremial. La educación también es un factor fundamental que tenemos que potenciar. Porque en el caso de haber una reactivación importante, no hay recursos humanos. Y eso es también, en parte, una responsabilidad nuestra: trabajar con los sectores educativos para que haya un enlace entre los contenidos que se dictan y las necesidades concretas de las empresas a la hora de incorporar personal", dijo a La Auténtica Defensa el viernes por la noche Juan Sajnín, durante la cena de fin de año de la Unión Industrial de Campana.

Hablando de reactivación, usted está apostando a la creación de un nuevo parque industrial de Campana…

Es un proyecto que tengo hace ya 10 años y aún no logro cristalizar. Lo visualicé y creo no haberme equivocado. Pero no es fácil desarrollar algo semejante cuando el Estado no acompaña. Hace tres años que estoy con la unificación de parcelas y todavía no pude lograrlo. Siempre falta algún papel. Le pedí a EDEN energía, con todo el proyecto. Después pedí energía de obra, 100 KWA, y tengo que presentar otra documentación más. No se arranca nunca… siempre hay una complicación.

¿El Intendente y su Secretario de Producción, no deberían asumir el rol de facilitadores en estas cuestiones?

Creo que no debería ser así. Debería existir la legislación, los mecanismos y los responsables de cada sector deberían ocuparse de que las cosas no se traben en circuitos burocráticos, y resolver. No tendría que andar pidiendo favores o intervenciones especiales para que yo pueda concretar una inversión.

¿Hay una preventa? ¿Existen interesados en radicar industrias en Campana?

Claro que hay interesados en comprar, pero hasta que no tengamos la unificación de parcelas no voy a comercializar, porque no queremos tener problemas en el futuro. Ya ha sucedido en otros casos que han vendido a cuenta y luego el Parque no se concretó por problemas de legislación, porque a alguien no le gustó... o lo que sea. De todas formas, no se trata de los problemas que yo pueda tener con este emprendimiento. Tiene que haber políticas de estado y un trabajo en equipo. Yo visualicé ese parque por un ordenamiento que tiene que tener la ciudad. Además, es copiar a los países, de nuestra escala, que están desarrollados.

¿Usted habla con el ministro Javier Tizado de estos temas?

Sí se lo he planteado. Incluso le hemos entregado documentación. A través de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires estamos siempre gestionando y planteando soluciones, porque los funcionarios a veces están condicionados para poder tomar determinaciones. Es un fenómeno que sucede a nivel nacional, provincial y municipal. Hay muchos sectores que se miran el ombligo y no están pensando en la gente. De vuelta: el empresario, el político y la educación tienen que estar alineados en generar actividad económica. Hay que trabajar en calificar a la gente y crear puestos de trabajo.

¿Cómo ve el 2019 en términos de actividad económica?

Yo tengo una mirada optimista. Hay margen y ya hay empresas que están despegando. En una de nuestras empresas estamos tomando personal. Por supuesto, lo vamos haciendo con mucha cautela y de acuerdo a nuestro requerimiento. Hay mucho por hacer, y proyectos sobran. Pero nos tienen que dejar hacer. Pero ¿qué pasa? Cuando uno habla con empresas como Titania, o QBox, que están permanentemente en expansión, sus directores se encuentran con trabas para crecer.

Cuando usted dice que no encuentra recursos humanos, ¿a qué se refiere? ¿A técnicos o profesionales?

No pido tanto. Con que tenga oficio ya es suficiente. Puede ser que falten ingenieros, no lo voy a negar. Pero falta el operario de oficio, responsable, cumplidor, que no sepa trabajar y le dé importancia a los elementos de protección personal. Ojo, mis pares también tienen lo suyo: no hay que quedarse esperando que venga el trabajo. Hay que salir a buscar trabajo, e incluso crearlo.

La reunión contó con la presencia de los socios de la entidad conformada hace 18 años, el Intendente Abella, y su Secretario de Producción Fabio Hernández, además del flamante presidente del HCD, Osvaldo Fraticelli, entre otros invitados especiales como los titulares de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires; la de Tigre; y la de Escobar; la Agencia de Desarrollo Campana; e incluso el consultor Santiago Malvicino, quien como integrante del staff de examinadores, expuso sobre la Fundación Premio Nacional a la Calidad.