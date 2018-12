La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/dic/2018 17º Seminario Propymes:

Martín Berardi; "No será para festejar, sino para trabajar y mirar con optimismo el futuro"









Paolo Rocca avizoró ”señales positivas” para la economía en 2019 En línea con Paolo Rocca, el presidente de Ternium Argentina, Martín Berardi, señaló que el 2019 puede ser un año de recuperación para la economía argentina, lo que repercutiría en el mercado de los aceros planos, muy golpeado por la caída de la actividad interna. Berardi, encargado de abrir el 17º Seminario Propymes, enumeró como factores decisivos la "recuperación del agro", "las inversiones en el sector de la energía" y el "rebote de Brasil" -que estimó crecerá entre el 2 y 3%-. También dirigió la atención a lo que pase en las economías regionales, los Programas de Participación Público Privadas (obras viales), el turismo y un crecimiento de la exportación. Respecto a este último factor, y repasando los indicadores de los últimos años, sostuvo que en Argentina "hay potencial" para incrementar la capacidad exportadora de las pymes industriales, en un marco donde el "tipo de cambio favorece". "No es cierto que el peso fue sobredevaluado; sostenemos que está cerca del equilibrio", aseguró Berardi. "Vemos un 2019 de recuperación; no para festejar, sino para trabajar y mirar con optimismo el futuro", expresó el titular de Ternium Argentina.



