Ariel Mosqueira salió a respaldar desde el espacio Vamos Campana el liderazgo de Alejo Sarna e invita a vecinalistas e independientes a sumarse al espacio Ariel Mosqueira, presidente de Vamos Campana y referente del Alfonsinismo local sostuvo: "No nos cabe duda del enorme crecimiento político de Alejo Sarna, joven dirigente político local, que posee una sólida formación intelectual, dado que es licenciado en relaciones internacionales, un profundo estudioso del Mercosur, un Mercosur qué tiene amplia incidencia en la economía regional de Campana -Zárate, como así también diversos estudios sobre Globalizacion y su impacto directo en nuestra región económica campanense". Además agregó: "No nos sorprende que en estos últimos tiempos hayan salido operaciones políticas tratando de desprestigiar a Sarna. Es indudable que su presencia en todos los rincones de la ciudad, recorriendo los distintos barrios y también el casco céntrico, les molesta a más de uno; pero no es un problema nuestro. Desde Vamos Campana y bajo el liderazgo de Alejo, promovemos una amplia renovación política, siempre con propuestas en defensa del trabajo, nuestros abuelos, el comercio local, las Pymes y proponiendo proyectos concretos para mejorar la seguridad". Por otra parte sostuvo Mosqueira : "Queremos reafirmar el constante crecimiento del Espacio Ciudadano Vamos Campana ; espacio plural, transversal, donde participan Peronistas, Radicales, Progresistas, vecinalistas e independientes, en el camino de la construcción de un gran frente Campanense, qué produzca una profunda renovación política en nuestra querida ciudad". " Convocamos a todos los vecinos y vecinas a apoyar a esta joven esperanza Campanense qué es Alejo Sarna, a incorporarse a los equipos técnicos del espacio Vamos Campana para construir entre todos una sólida y renovadora alternativa en nuestra querida ciudad", concluyó.

