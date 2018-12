La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/dic/2018 Marco Colella:

Con la respuesta a un pedido de informe en mano los integrantes de espacio "RED x Argentina" se refirieron a la situación que se vive en la ciudad en relación a los Merenderos y Comedores barriales. "El gobierno debe dejar de mirar para otro lado, la situación está cada vez peor" expresaron. "En el mes de julio por intermedio de nuestro concejal Marco Colella presentamos un pedido de informe al Ejecutivo donde se le preguntaba entre otras cosas la cantidad de comedores que funcionan en la ciudad, si los mismos recibían ayuda económica, y que cantidad de personas concurrían a los mismos" indicaron y continuaron diciendo "los datos no hicieron otra cosa que confirmar lo que día a día vemos en los barrios y al mismo tiempo nos alarmaron por la inactividad departe del Ejecutivo Municipal y las áreas que tienen que trabajar en la asistencia al vecino". Desde "RED x Argentina" sostienen que "a modo de urgencia se necesitan políticas sociales para contener la situación, que a corto plazo algo pueden contener, pero el problema de fondo es la falta de políticas públicas en relación a estos temas". Teniendo en cuenta algunos datos que fueron arrojados en uno de los últimos informes de la Universidad Católica Argentina (UCA), específicamente realizado por el Observatorio de la Deuda Social: en el año 2017 el 33,8% de los niños y adolescentes de hasta 17 años asistió a un comedor escolar o comunitario. Y entre 2016 y 2017 aumentó un 4,1% el porcentaje de niños que se alimentan en un comedor. El espacio que conduce el concejal Marco Colella comentó que "humildemente apelamos a que nuestros gobernantes despierten y pongan en práctica un poco de ´sensibilidad social´ porque ponen en sus bocas palabras que el pueblo no entiende como por ejemplo meritocracia y lo que les podemos asegurar es que un pibe no puede pensar cuando le duele la panza de hambre porque también le duele el corazón y no comprende el porqué de su hambre; lo único que sabe ese pibe es que tiene hambre y las necesidades básicas de la gente no se resuelven con palabras difíciles sino con trabajo y compromiso social". "La tendencia es que está aumentando la pobreza, que hay más gente en los comedores comunitarios, que hay más chicos en los comedores escolares, hay un párate fuerte de la actividad económica" comentaron y agregaron "En Campana fueron relevados 22 establecimientos, de un total de 33 que se encuentran inscriptos en el Programa ´Nutriendo Redes´, de los cuales 8 son merenderos, 6 comedores y 8 brindan ambos servicios". Quienes acompañan en la militancia y el trabajo en equipo al concejal de "RED x Argentina" Marco Colella contaron que "de acuerdo a lo relevado, 1463 personas asisten a los establecimientos; se destaca que la mayor cantidad de población es de niños, que son 1391, mientras que la cantidad de los adultos que concurren son alrededor de 72". "Hoy podemos ver que quienes concurren a los comedores barriales mayoritariamente son niños de entre 6 meses y 17 años" indicaron y agregaron que "en otros años no se veía tanta concurrencia de los padres de los menores". En Campana "el 50% de los comedores y merenderos barriales se abrieron en los últimos 2 años, es decir durante la gestión de Sebastián Abella y el 100% de los existentes no recibe ayuda preestablecida departe del Estado municipal salvo demandas espontaneas". "Debido al rumbo económico que toma el gobierno junto a la precarización laboral está generando una fuerte brecha" manifestaron y concluyeron diciendo "el Gobierno va a terminar con mayor pobreza y mayor desigualdad".



