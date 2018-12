La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/dic/2018 Opinión:

Últimos sondeos del año; Candidatxs, inflación y riesgo país

Por Mara Pedrazzoli











Mara Pedrazzoli

La economía y la política siguen trazando movimientos antes del fin de año. Las denuncias feministas coparon la comunicación masiva. 1. Algunos datos para empezar la nota. En noviembre la inflación mensual se desaceleró en línea con lo esperado: fue de 3,4% dejando atrás los picos de septiembre y octubre (6,5% y 5,4% respectivamente). Sin embargo superó al promedio estimado por las consultoras privadas de 2,9% mensual. 2. El riesgo país siguió aumentando. Según informó el diario El Cronista, el riesgo de default de la deuda pública argentina (719 p.b.) supera al de Angola (534 p.b.), Nigeria (436 p.b.) y Senegal (415 p.b.). La brecha del rendimiento de los bonos que vencen después de 2019 no obedece a un eventual cambio de gobierno como a la evaporación del financiamiento programado con el FMI. 3. Actos. El domingo 9 en la localidad de San Martín se realizó el Congreso Federal del Frente Renovador que tuvo como principal orador a Sergio Massa (también a lxs diputadxs Graciela Camaño y Diego Bossio). Se presentó un documento balance de los tres años del gobierno macrista -que luego fue dado a circular en la prensa. El slogan fue "Hay Alternativa", evocando al "Hay 2019" de parte del peronismo pero distanciándose de aquél (es un peronismo no kirchnerista). El medio La Política Online destacó la presencia de un numeroso equipo de "community managers" en el acto: gestores de redes sociales que son orgullo del armado massista y con el que pretenden disputar el liderazgo que tiene Marcos Peña en ese territorio, aclaró el diario. 4. Cristina Fernández de Kirchner, tras su notable aparición en Clacso a mitad de noviembre, realizó encuentros en el Instituto Patria. Con organismos de derechos humanos, en su día el 10 de diciembre. Y con referentes del Frente Patria Grande que la acompaña: entre ellos Itaía Hagman (Patria Grande) y Juan Grabois (CTEP). 5. En tanto la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se refirió a los movimientos sociales para "tener un diciembre tranquilo" poniendo de manifiesto la organización política capaz de estructurar determinados reclamos pero desligándose al mismo tiempo de su responsabilidad política como gobierno respecto de las carencias de grandes grupos de la sociedad. Según informó la Universidad Católica Argentina (a quien nadie podría calificar de opositora), el índice de pobreza llegó al 33,6% de las personas en el tercer trimestre y fue el más alto de los últimos diez años (la cifra se aleja bastante de la medición oficial análoga, estimada en 29,6%). Son 13,6 millones de personas que viven en la pobreza en nuestro país y 2,5 millones en condiciones de indigencia; al analizar por estratos se advierte que los "nuevos pobres" pertenecen a la clase media no profesional y la clase obrera integrada. 6. Los beneficiarios de planes sociales recibirán un "bono navideño" de $ 1.500 por hijo por única vez en diciembre, así lo confirmó la Ministra Stanley, quien según informa el medio La Política Online es de los principales nombres que suenan como candidata a vicepresidente de Macri 2019. 7. Su contrincante en la interna de Cambiemos es la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien alcanzó notoriedad en las últimas semanas con la propuesta del "protocolo Chocobar" (que permite a los policías disparar sin dar previa voz de alto, aumentar las penas por cortes de rutas y un endurecimiento de la ley migratoria). Lamentablemente esa doctrina es demandada por algunos sectores de la sociedad. La propuesta le valió un enfrentamiento con la diputada Carrió pero también ganó respaldo en la Casa Rosada: fue ovacionada como oradora de cierre, junto con Gabriela Michetti, en el Consejo Nacional de cierre de año que realizó el PRO en Parque Norte. 8. En un episodio inédito en las relaciones diplomáticas entre ambos países, el presidente Macri -que días atrás había confirmado su presencia- anunció que no asistirá a la asunción de su par brasilero, Jair Bolsonaro, programada para el 1º de enero ya que permanecerá en la patagonia de vacaciones. En su reemplazó irá el canciller Faurie. Ambos mandatarios se reunirán en Brasilia el 16 de enero para analizar agendas de trabajo conjuntas. Bolsonaro ya enfrenta antes de asumir una denuncia judicial por evasión fiscal a través de las cuentas bancarias de su esposa e hijo (argumentó que había ayudado a un amigo con dificultades económicas).

Opinión:

Últimos sondeos del año; Candidatxs, inflación y riesgo país

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: