Exploradores

Por Santiago Tomás Mengual







En plena grabación, "Quinteto Z" se define ecléctico y abierto. De Piazzolla a "Zeppelin" y de Zárate a Campana, el grupo que reúne a algunos de los mejores exponentes de la zona le esquiva al elitismo y abraza la libertad creativa. Estamos en "Coraje Estudios", la sala de grabación de Tomás Trujillo, frente a la computadora y los parlantes escuchando la última toma que hicieron los músicos. Entre mates y bromas, el clima es relajado. Sin embargo, la profesionalidad y el ojo crítico están presentes en todo momento. Buscan un equilibrio entre la música de alto vuelo y lo popular, entre el groove del candombe y el detalle de la música de cámara. Un desafío más que difícil pero muy interesante. Romper barreras "Acá la forma no está determinada. Hay temas que interactúan, hay un lenguaje más abierto que el tango tradicional", explica Sergio Román (50), guitarrista. El sonido del bandoneón de Mariano Calo (21) hace que en la primera impresión el oído busque encasillarlos en el tango. Pero sólo hay que esperar a que Rubén "Piru" Zapata (45) comience a darle ritmo a la percusión y la flauta de Raúl De Paoli (54) interactúe con la guitarra de Sergio Román y el contrabajo de "Jose" Álvarez (49) para darse cuenta de que no iba a ser tan fácil encerrarlos en un solo género: "Es un grupo que se está explorando estéticamente. El juego está abierto para casi cualquier idea, es un universo donde todo es posible salvo lo que no podemos lograr por nuestras limitaciones. Si hay una idea, se prueba", reflexiona el guitarrista. El grupo comenzó siendo cuarteto pero en la búsqueda de romper con el sonido estructurado que sentían que estaban teniendo, sumaron la percusión de "Piru", lo que significó un punto de quiebre en cuanto a la libertad creativa. Lo que había sido un grupo cuasi de cámara, empezó a disfrutar de la parte lúdica de no tener barreras a la hora de encarar ideas: "Muchas veces las canciones terminan lejos de lo que estaba escrito en las partituras y es lo que buscamos. La incorporación de la percusión dio espacio a la improvisación y a la canción", cuenta Sergio. Él y Mariano son los motores creativos, llevan la primera chispa que enciende la canción. Pero los dos reconocen con alegría que sus ideas son sólo la base para que el ensayo despegue. El resto está abierto a discusión y toda idea que se tire sobre la mesa es válida. Ensamble "Las influencias son como una lluvia que te va mojando. Cuando largás, salen todas las cosas que ya tenías en la cabeza. Además suma lo que te contagian los demás en el grupo", piensa "Piru", quien momentos atrás escuchando una de las tomas grabadas había elogiado como algunos pasajes le hacían recordar a "Zeppelin". "Creo que la influencia es como uno es y eso no lo podes decidir vos, te sale de esa manera. Terminás siendo por tus propias carencias vos mismo" acota Raúl. "Intentamos explorarnos en ese ensamble y ver que emerge. Lo interesante es que terminan pasando cosas que superan lejos lo que uno imaginaba al momento de la creación. Cada uno hace un aporte y el otro lo toma y trata de hacerlo propio", finaliza Sergio. El ensamble no es sólo musical, el grupo pareciese una alianza entre grandes instrumentistas de dos ciudades que en otros ámbitos como el fútbol, supieron ser rivales. Con el bandoneón y la guitarra nacidos en Zárate y la flauta y el contrabajo, la flauta y la percusión en Campana, el quinteto confluye un bagaje de experiencias y escenas distintas: "Hay algo muy ecléctico latiendo. Hay un poco de tango, de jazz, de rock. Es todo lo que hicimos en nuestro recorrido hasta acá", sintetiza el guitarrista. Solidificar "La idea de grabar es ver cómo estamos. Es la diferencia con tocar en vivo, acá empezás a dudar de algunas cosas y te empiezan a gustar otras. Te parás a escuchar bien, te pones puntilloso", explica "Jóse" y se explaya: "La idea es tener algo sólido, una vez que grabas cerrás algo y también podes empezar a hacer cosas nuevas. Después viene la presentación del disco, se abren nuevos proyectos". "También queremos tener algo para mostrar y seguir abriendo puertas", adhiere Sergio, "la idea es tocar en todos lados". La grabación pareciese un acto que logra la concreción de distintos deseos: crecer, mostrarse y también cerrar una etapa. Entre risas y mucho mate, los músicos se despiden pero antes agendan nuevos horarios para seguir trabajando con Tomás. Todavía no saben si el proyecto será un EP o un disco, si sólo lo subirán a Internet o también harán físicos. Toda idea es válida, algo que ya es costumbre en el quinteto. "Jose" se acuerda de avisarme que éste 22 de diciembre tienen un recital a beneficio en el teatro "La Rosa" (Sívori 924, Campana) donde juntarán dinero para una operación que tiene que realizarse el hijo de "Piru" y Raúl avisa que el 9 de Febrero hay fecha en el "Almacén Cultural" (Valentín Alsina 452, Zárate), eventos donde podremos escuchar todo lo que se está cocinando en "Coraje Estudios". Fechas para agendar y escuchar una fusión poco habitual en la escena local donde destacan la frescura y la creatividad.

