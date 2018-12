La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/dic/2018 La cantante Adalí Montero y Ratola deleitarán juntos al público campanense







Será en una presentación el martes 18 a las 21 horas. Las entradas ya están a la venta. "Me encantaría que la gente asista para conocernos, compartir buena música y pasar un gran momento", expresó Montero a La Auténtica Defensa. La cantautora peruana Adalí Montero reciente participante del famoso reality de canto "La Voz Argentina" se prepara para un concierto especial que brindará el próximo martes 18 a las 21 horas en el teatro Bisellia Bar (Estrada 718). Como artista invitado estará el joven músico Cristian "Ratola" Gigena. "Es un placer ser parte de esta noche, es una cantante que admiro mucho y que desde que llegó a Campana hemos conectado de muy buena manera. Realmente un artista, este en la parte del mundo que este, lo primero que hace es buscar un lugar para cantar y ahí es donde nos encontramos", aseguró el joven. "Soy una peruana suelta en Campana, soy su nueva vecina y me encantaría que aprovechemos este martes para conocernos, compartir buena música y pasar un gran momento", detalla la intérprete en diálogo con la La Auténtica Defensa. Versiona clásicos latinos con una influencia ligada al Rock Blues &Soul y su audición a ciegas ya está por llegar al millón de visualizaciones. La artista asegura que tiene "debilidad" por músicos como José José, Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal, Sandro, que "se parecen lo más Rock and Roll que puede existir". En el programa televisivo sorprendió con su voz cantando "La gata bajo la lluvia" de Rocío Durcal. Ahora deleitará con un repertorio exclusivamente seleccionado para sus vecinos y zonas cercanas. Mientras que Ratola tocará su repertorio habitual sumado a algunas novedades del nuevo disco que está grabando y adelanta que en marzo saldrá al aire. Montero canta desde los 16 años, recuerda que la primera canción que le llamó la atención fue "Gracias a la vida" de Mercedes Sosa y en ese entonces llegaba a las radios peruanas un Diego Torres con "Tratar de estar mejor", "era mucho de engancharme con las letras de las canciones y era una nena muy depresiva en ese entonces así que me abstraía del mundo sola en mi habitación, en ese recorrido encontré a un Fito Páez, Charlie García, Gary Moore, Janis Joplin, B.B King, entre otros". La música para ella es "indefinible" y a nivel nacional opina "el arte en Argentina es una de las características más importantes, es un país con una capacidad para apreciar la música tremenda y me pone contenta incluso que ahora se tenga mayor cuidado en las letras de las canciones y en elegir repertorios que respeten los criterios de aceptación y reconocimiento hacia una sociedad más equitativa". Haciendo un balance de este año Montero cuenta a LAD que fue de "mucho aprendizaje, llegué con una maleta y un gato, dejé absolutamente todo en mi país sobre todo la familia y aquí crecí, compartí con músicos extraordinarios, grabe nueva música, canté en diferentes lugares importantes y hasta fui parte de un reality de canto en televisión pública. Para el próximo año quiero producir un disco de versiones de clásicos latinos con influencia del Soul & Blue, ojalá que pueda llegar a encontrar el productor que me entienda en esta locura".





