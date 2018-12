Precisamente después viene la costa y con ella la costanera, que es un proyecto de aquellos que siempre resultan emblemáticos para Campana. No es un proyecto más, ya que es el único espacio frente a uno de los accidentes naturales más representativos, y finalmente es un lugar que por el tipo de desarrollo de nuestra ciudad ha quedado a trasmano, siempre prometido y eternamente postergado. Un poco menos que el sector islas que representa una gran parte de nuestro territorio pero que por su difícil conectividad está real y literalmente del otro lado, con poca integración territorial.

Históricamente hubo siempre hitos en la evolución de nuestra ciudad. Recuerdo que durante muchos años se insistía en sacar la cancha municipal del centro urbano, que estaba ubicada donde hoy está el Parque Urbano, y la futura biblioteca u oficinas municipales según el nuevo destino que se le adjudique. Finalmente, el día de ese traslado llegó y tanto el Parque Urbano como el Edificio de Cultura, fueron resultados de sendos concursos.

Más allá que el Parque Urbano tuvo sus matices al momento de la ejecución, que de alguna forma distorsionaron el proyecto ganador, lo que quiero destacar es que en el proceso de gestación hubo una participación abierta.

Este gobierno ha dado algunos pasos concretos en pos de la recuperación de la costanera, que no se pueden desvalorizar. Uno de ellos es el logro del decreto de desvinculación del área del criterio estratégico sostenido por el AABE que constituye un paso para la recuperación y el uso de esos terrenos. A partir de allí tenemos un punto de partida para el trabajo de planificación del espacio público y los concursos para la utilización de esos espacios. En este punto es donde se produce el quiebre real de las expectativas sociales respecto de lo que se propone, y los posibles negocios que derivan de la incorporación de este lugar a la ciudad.

En el mes de febrero de este año el Municipio suscribió un convenio de colaboración con el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, por el cual se le asignaron unos fondos para la recuperación del área costera. El monto consignado es cercano a los 12 millones de pesos, con un plazo de ejecución de unos 180 días si no me equivoco. El convenio al parecer fue convalidado por el Concejo Deliberante en el mes de abril con lo cual estamos en periodo de ejecución de las obras que se supone se debieron proyectar para la utilización de esos fondos subsidiados, que día a día se seguirán devaluando en forma proporcional al ritmo inflacionario. Porque si sacamos cuentas muy simples, en el mes de febrero el dólar cotizaba a 20 pesos y hoy cotiza a 37, lo cual por mejor que resulte nuestra eficiencia administrativa, considerando que la construcción tiene en muchos insumos una relación bastante directa con el dólar, seguramente hay un impactoy una devaluación real del subsidio referido. Cada día perdido es un porcentual de metros menos de obra a ejecutar, para hacerlo más doméstico.

No voy a volver a insistir con lo que es el objeto de mi predica, en la planificación previa de las acciones, esto lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta el fin de los días, porque es parte de la esencia de mi formación. Si este debate respecto de una secuencia ordenada de acciones territoriales estuviera dado previamente, la afectación de los fondos seria inmediata, ya que tendríamos un programa secuencial de obras consensuadas previstas. Sabemos por lo que venimos experimentando que el debate sobre la planificación de Campana no forma parte de la agenda pública, no digo nada que no se sepa a la luz de los hechos, pero al menos, nos haría felices saber que los fondos afectados por este subsidio al mejoramiento del área costera, tuvieran ese rápido destino, y fueran aprovechados en su máxima expresión. En lugar de este análisis, asistimos azorados a las rencillas domésticas del Concejo, sobre quien dice y quien no dice, quien quiere y quien no quiere, y un sinnúmero de cosas que la sociedad no tiene ganas de escuchar.

Hacer de la confrontación y la chicana un ejercicio publico solo desilusiona a la sociedad, que espera ver en sus representantes un debate con altura y un diálogo creativo, sobre todo del tema que viene después y que tiene que ver con quien, como y cuando se hace lo que se puede hacer.

Desde este espacio de opinión me permito sugerirle a nuestros decisores, que rápidamente actúen sobre los lugares que no tienen discusión. La antigua estación es un valor que se va a mantener seguramente cualquiera fuere el proyecto que termine desarrollándose, simplemente porque tiene un valor anecdótico para la ciudad. Aun haciéndola nueva, un espacio que no debe tener más de 150 o 200 metros equivalente, no precisaría mucho más del 60% del presupuesto con el que se cuenta hoy, para su re-funcionalización, y ya veríamos una recuperación de un edificio que día a día se ha deteriorado y sufre el abandono. Antes que su destino resulte una anécdota de la gloria del pasado como la Casa de los Costa, aun con los conflictos jurisdiccionales, que seguramente existirán, ese es un lugar para actuar en forma inmediata y puede constituirse en un punto focal del futuro desarrollo costanero.

Reflexionemos sobre el cabin, donde está el museo ferroviario. Su recuperación y uso convergen precisamente a su preservación. Con el mismo criterio ya pueden actuar con estos fondos sobre este edificio de la antigua estación, que también es parte de esa historia. Para que no se juzguen erróneamente mis comentarios, me anticipo diciendo que esto es solo una sugerencia de alguien que nació en esta ciudad, que vive acá, que ha ejercido siempre su actividad en ella y que vierte su opinión en absoluta libertad de criterio. Finalmente, creo que aspiro como la mayoría de esta sociedad a vivir en una ciudad mejor, con espacios que realmente nos integren, representen y gratifiquen.

Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015