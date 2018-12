La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/dic/2018 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Cantemos a Jesús"

Por Mirta Dappiano









Una historia real, sucedió en noviembre de 1942, los estudiantes y maestros de una escuela para hijos de misioneros en la China, fueron encarcelados por las fuerzas militares japonesas de ocupación. Mientras se dirigían a prisión, uno de los estudiantes comenzó a cantar la letra de una conocida canción. Al poco tiempo, todos los prisioneros se unieron a él cantando; ? "Dios sigue en su trono y va a recordar a los suyos; aunque las pruebas nos opriman y las cargas nos abrumen. Él nunca nos dejará solos" ?. Esta canción se convirtió en su canción lema, durante casi 3 años, hasta que los liberaron al final de la segunda guerra mundial. Esta real experiencia me recuerda lo que dijo el Rey David en el (Salmo 32); Dijo al Señor: "Tu eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás" Cuando las circunstancias nos parecen abrumadoras debemos cantar una canción. Dios no es solo el coordinador de las fuerzas naturales. Él es el Señor de la creación, el Dios todopoderoso. Debido a que Él es todopoderoso, todos nosotros debemos reverenciarlo en todo lo que hacemos. Si eres cristiano, tendrás un himno o escrito preferido que hable del amor de Dios, y de su presencia. Si aún no conoces de las bondades y del gran amor de Cristo, me agradaría que conozcas y palpes personalmente todo lo bueno que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su gran poder. Eso se nos va revelando a medida que lo vamos conociendo más y más. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas (Santiago 5:13) Yo te animo a ores a Dios en el nombre de Jesús y pongas en sus manos tus problemas, y que cantes, fuerte o bajito, afinado o no, triste o alegre, canta al Señor, sin excusas, se trata de cantar al creador, saber que es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano en todo lo que pasa, Él seguro tiene la respuesta a tu inquietud. Y yo cantaré de tu poder; ¡Sí! gozoso cantaré por la mañana tu misericordia; porque tú has sido mi baluarte, y un refugio en el día de mi angustia. (Salmo 59:16) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Cantemos a Jesús"

Por Mirta Dappiano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: