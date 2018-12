La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/dic/2018 La Voz del águila:

El amor más grande de todos los amores (Quinta parte)

Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni











Pordenone - 21 de abril de 2018 ¿Puedes contar una experiencia vivida en otro Planeta? Giorgio: Hago una aclaración: la Confederación Interestelar viaja por el Universo y explora todos los Planetas, habitados y no. Si una civilización presenta dificultades evolutivas, una parte de la Confederación se instala alrededor de ese Sistema Solar y a ese Planeta. En nuestro caso hay una delegación de la Confederación que hace milenios que está ubicada entre la Luna, Marte, etc. porque nosotros necesitamos impulsos evolutivos, lamentablemente el problema de nuestro Planeta es mucho más grave. La Confederación tiene la misión de ayudar en la evolución a los hermanos pertenecientes a civilizaciones que aún están en los primeros estadios de la evolución, o de las tecnológicamente evolucionadas, pero que a nivel espiritual son poco evolucionadas. En el segundo caso el espíritu poco evolucionado y agresivo podría poner en riesgo la incolumidad de ese Planeta y de los que lo rodean: por dicho motivo esas civilizaciones tienen que ser monitoreadas, controladas. Luego hay mundos extraordinariamente evolucionados, que forman parte de la Confederación. En uno de estos los Seres que habitan son similares a las libélulas luminosas y viajan por el Universo. Nuestro mundo habría cambiado inmediatamente si hubiera podido filmar y transmitir a través de la televisión lo que he visto en estas experiencias, acompañando el video con una música de fondo, sin hacer ningún comentario. Esta civilización está formada por 10.000 millones de Seres y su Planeta es tan grande como la Luna. La comunicación ocurre a través de la emisión de sonidos que Kadar Laku (¡Es una calculadora cósmica que posee la Ciencia de los Genios Solares, es una especie de cerebro que guía a toda la Confederación, es capaz de hacer de todo!) me ha permitido comprender. Aterrizamos en una nave de 30, o 40 metros en una pradera de césped multicolor, lejos del mar. Ellos viven en los bosques, inmersos en la vegetación, pero las construcciones en miniatura responden a un nivel científico sorprendente. Están súper organizados, a pesar de ser primitivos, la Confederación les ha dado la ciencia, la tecnología, con medios de locomoción y comunicación adecuados, precisamente porque su espíritu es evolucionado, es decir, se aman. Después de haber conocido al Creador, un mensajero que se encarnó en forma de libélula, pusieron en práctica las enseñanzas de Cristo. Cuando la civilización demuestra ser violenta la Confederación no le da anda o, en el mejor de los casos, le brinda su Ciencia para que la disfruten a lo largo del tiempo. Todos los descubrimientos científicos de este último Siglo han sido limitados porque somos violentos. ¡Tenéis que imaginar qué ocurriría si nos ofrecieran la tecnología para manejar la antimateria, o la capacidad de viajar a la velocidad de la luz! ¡Los terrestres iríamos inmediatamente a invadir otros Planetas! Además he estado en Las Pléyades, las considero como mi patria, mi origen. Más allá de estas experiencias hace poco tiempo me han ofrecido la posibilidad de irme de la Tierra, a bordo de sus naves: ¡era una prueba! Me negué (creo que si hubiera aceptado me habrían llevado realmente): yo soy alguien pobre y quiero quedarme con mis hermanos pobres. En una Conferencia del año 2016 has dicho que la persona más anciana de la sala llegaría a ver a Jesús con este cuerpo. ¿Confirmas que así es? Giorgio: Si, esa persona anciana y todos aquellos, como vosotros, que siguen el camino crístico verán a Cristo descender del Cielo, con ese cuerpo, pero el Reino de Dios será de los jóvenes. Nosotros tendremos que ganárnoslo, en la próxima reencarnación, o bien emigrando a otros Planetas. El Reino de Dios en la Tierra pertenecerá a los que están llegando, que se están encarnando. Tenemos que esperar en poder regresar a la Tierra naciendo a través de nuestros hijos, si llegara a ser así tendremos que agradecerle al Señor, pero se trata de excepciones. Para entrar en el Reino de Dios tenemos que ser como los niños: puros, sin prejuicios, sin reservas mentales. ¡Los niños se aman, siempre, después de haber discutido como si no hubiera ocurrido nada! En cambio nosotros tenemos que purificarnos. Continúa el próximo domingo Ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del águila:

El amor más grande de todos los amores (Quinta parte)

Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: