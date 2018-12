La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/dic/2018 Liga Campanense:

Hoy se define el campeón de Primera División del Torneo Oficial 2018







Atlético Las Campanas, que enfrenta a Real San Jacinto, llega a esta última fecha con un punto de ventaja sobre La Josefa, que juega frente a Leones Azules. Este domingo se disputará la 26ª y última fecha del campeonato de Primera División del Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol con el atractivo de estar en juego el título campeón, que se definirá entre Atlético Las Campanas y La Josefa, que llegan a esta jornada separados por apenas un punto. Los dirigidos por Luis Cejas y Carlos Navazzotti tienen 54 puntos y dependen de sí mismos, aunque no tendrán un partido sencillo: jugarán desde las 16.00 horas como locales frente a Real San Jacinto, equipo que marcha en la tercera posición. Por su parte, La Josefa (53 puntos) estará obligado a vencer a Leones Azules (jugarán desde las 16.00 en cancha de La Josefa), al tiempo que esperará que Las Campanas deje puntos en su enfrentamiento con San Jacinto. PROGRAMACIÓN. Esta 26ª fecha tendrá la siguiente programación, a disputarse íntegramente este domingo: -Atlético Las Praderas vs Deportivo San Felipe. Cuarta División, a las 9.00; Tercera, a las 10.00; y Primera, a las 11.30. En cancha de Las Campanas. -Atlético Las Campanas vs Real San Jacinto. Cuarta División, a las 13.00; Tercera, a las 14.30; y Primera, a las 16.00. En cancha de Las Campanas. -Defensores de La Esperanza vs El Junior. Tercera División, a las 10.00; y Primera División, a las 11.30. En cancha de La Josefa. -La Josefa vs Leones Azules. Cuarta División, a las 13.00; Tercera, a las 14.30; y Primera, a las 16.00. En cancha de La Josefa. -Otamendi vs Mega Juniors. Cuarta División, a las 10.00; Tercera, a las 11.30; y Primera, a las 13.00. En cancha de Lechuga. -Lechuga vs Juventud Unida. Tercera División, a las 14.30; Primera, a las 16.00. En cancha de Lechuga. POSICIONES. La tabla de posiciones del campeonato de Primera División antes de esta última fecha se encuentra de la siguiente manera: 1) Atlético Las Campanas, 54 puntos; 2) La Josefa, 53 puntos; 3) Real San Jacinto, 50 puntos; 4) Defensores de La Esperanza, 44 puntos; 5) Deportivo San Felipe, 38 puntos; 6) Mega Juniors, 38 puntos; 7) Leones Azules, 31 puntos; 8) Atlético Las Praderas, 27 puntos; 9) Otamendi FC, 27 puntos; 10) Lechuga FC, 20 puntos; 11) Juventud Unida, 17 puntos; 12) El Junior, 11 puntos; 13) Desamparados, 7 puntos.

ATLÉTICO LAS CAMPANAS ENFRENTARÁ A REAL SAN JACINTO COMO LOCAL DE LAS 16.00.





LA JOSEFA RECIBIRÁ EN SU CANCHA A LEONES AZULES, TAMBIÉN A PARTIR DE LAS 16 .



