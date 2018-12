Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

TURISMO NACIONAL: La categoría está cerrando su campeonato en el autódromo de Vietma en este fin de semana con sus dos clases. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa Pistas Argentinas. COBRAR: La idea de quienes rigen los destinos del Turismo Nacional para esta carrera fue cobrar la entrada al público pagando 400 pesos por auto y 100 por motoneta en vez de pagar por persona. La Crisis económica todo lo puede. CORRER: La categoría Pako viene de correr en el kartódromo de Zárate donde el zarateño Emiliano Falivene participó en la Clase 150 cc clasificando tercero, en la primera final quedó décimo octavo y en la segunda terminó décimo segundo con el asesoramiento de papá Cristian. QUEDAR: Las dos finales de la Clase 150 CC quedó en manos de Ezequiel Pais que de esta manera cerró otra buena temporada del piloto con varios años en la categoría que ya confirmó continuar la próxima temporada. REPRESENTANTE: Los chasis del TC Regional cerraron en el autódromo de La Plata su temporada donde el campeonato recayó en el representante de Capilla del Señor Valerio Diamante con la atención total del auto por parte de Ignacio Tártara. TERMINAR: En cuanto al campanense Gastón Fernandez terminó la carrera en el puesto décimo en la clasificación quedó sexto en su serie para llegar décimo sexto en la final de los chasis del regional con la atención del auto por parte de su equipo. CERRAR: Luego de cerrar el campeonato la categoría del Rally Federal Victor Amaranto como Alejandro Ferraro fueron campeones desde su condición de navegantes en diferentes clases y obteniendo semejante galardón. DEMOSTRAR: El flaco Gobetto viene de correr en La Plata en la GTB del Regional con la Chevy donde el representante de Zárate clasificó décimo séptimo y en la final llegó en el puesto octavo demostrando que don Emilio puede seguir en la alta competencia. PILETA: La llegada de la temporada de verano lo encontró al ex campeón de la clase dos de Alma Guillermo Clerici trabajando de una manera casi increíble pintando su pileta de natación ante la única posibilidad que le brindó su familia. Lo tenían al Guille!? PILETA II: Sin duda que muchos no pudieron zafar de encarar este trabajo de pintar su pileta y Hernán Ferreyra acosado por su familia y haciendo honor a los autos que comercializa se sintió como una rana entre agua, pintura, trampolín y pinceles. Dicen que Mercedes su señora no le dio muchas posibilidades. No contaban con tu astucia! CAMPEONES: Finalizada la temporada del campeonato MX del Norte de Motocross los campeones fueron: Experto MX1: Demian Villar. Experto MX2: Mäximo Cáceres. Seniors: Leandro Campitelli. Promocional: Segundo Lutz. Debutantes: Martín Pertircaro. Master A: Martín Salaverry. Master: Pablo Frigerio. 85 cc A: Valentino Graciani 85 cc B: Marcos Garrido. Mino Cross: Ciro Salaverry y 65 cc: Felipe Alvarez. TURISMO ZONAL PISTA: Con un limitado parque de màquinas la categorìa cierra la temporada este fin de semana en el autòdromo capitalino con sus dos clases desde las 10 hs comienzan con su espectàculo. COMPRAR: Nuestro personaje desde hace años viene bregando para que en el seno familiar le permitan comprarse una moto algo casi inalcanzable aunque algo sucediò y se revistiò y por estas horas ya posee la flamante unidad que lo tiene atrapado. CASCO: Sin duda que Eduardo moto en mano se sintiò un Valentino Rossi y comenzò su escalada triunfadora desde arriba de ella su juguete nuevo y ya vinculado al mundo de las dos ruedas partiò hacia la locura cabeza al viento hasta que llegò a reponer combustible y le pidieron el casco para venderle el producto liquido exigido y allì no solo se complicò sino que empezò una odisea. MALESTAR: Sus medidas personales de su bella cabeza a Don Bianchi le hizo saber que no hay en el mercado y se cree que no se conseguirà un casco que se pueda colocar en el lugar correspondiente lo que provocò un malestar difìcil de superar. Lo concreto que por el momento nada se pudo hacer al respeto. Es verdad aunque usted no lo crea. CONFIRMAR: La pròxima temporada contarà el karting con otra niña corriendo que presentarà a la ciudad de Campana. Aùn los abuelos no fueron notificados y despuès de las fiestas de fin de año tendràn la informaciòn correspondiente como regalo de reyes. SUMAR: Nicolàs Lacette viene de correr en la GTB del TC Regional con el Falcon con la motorizaciòn de Matìas Guillen donde clasificò sexto para en la final quedar en el puesto quinto volviendo a sumar puntos para el campeonato. LLEGADA: Continuando con la dinastìa de los Laccette la llegada de Dario una vez màs a la alta competencia està muy avanzado para sumarse al Turismo Cuatromil Argentino con otro Falcon. ROMPER: Elbarco partiò desde Alemania con todos los camiones, autos y motos con destino a Perù para el pròximo Dakar pero al poco de navegar se rompiò el motor y debiò regresar al puerto provocando una gran preocupaciòn dado que son tres semanas de viaje para llegar a tierra americana y ahora se juega con los tiempos para arribar antes de fin de año. GANADORES: El kartòdromo de Zàrate fue quien cerrò la temporada para la categorìa Pako donde en la primera final fueron MN Light Rodrigo Cortina, Promocional: Cristian Galliano. Super Pako: Juan Martìn Molina, 110 CC: Ariel Caracoche, 150 CC: Ezequiel Pais, MNA: Valentino Simionatto. MNC: Francisco Pontòn y KF + 40: Marcelo Marinaro. GANADORES II: La segunda carrera para Pako la ganaron MN Light: Rodrigo Cortina, Promocional: Cristian Galliano, Super Pako Lucas Quiñones 110 CC: Franco Mazzulla 150 CC Ezequiel Paìs, MNA: Nahuel Aguero, KF X40: Marcelo Marinaro y MNC: Enzo Torres. ACUERDO: El equipo MTD serà a partir de ahora el futuro para Mariano Wargner en el Turismno Carretera al haber llegado a un acuerdo con Bruno Armelli radicado en San Nicolàs para la atenciòn de su Falcon. CONTINUAR: Quedò confirmado que el zarateño Darìo Laccette continuarà en el Tursimo Cuatromil Argentino la pròxima temporada con el mismo equipo de los hermanos Caggiano en la ciudad de Josè C. Paz. ESTAR: El TC Pista cerrò su campeonato en el autòdromo de San Nicolàs y en esta carrera estuvo el piloto local Sebastiàn Abella que con la Chevy clasificò vigèsimo tercero la serie lo encontrò dècimo primero y en la final se ubicò en el puesto dècimo segundo. CAMPEON: Una vez màs demostrando el gran nivel que posee Marcos Garrido en motocross cosechò otro tìtulo en la Categorìa MX del Norte en la Clase 85 cc B que marca el nivel alcanzado por el representante local con la atenciòn de papà Juan y la moto a cargo de Carlos Debesa. SUBCAMPEON: Por su parte su hermano Juliàn por una lesiòn que lo tuvo parado medio año hizo que solo desarrollarà la segunda parte del campeonato para llegar a ganar el Sub Campeonato de su clase y demostrar por suerte no quedarle secuelas de semejante golpe vivido en su momento. Sin duda que poderoso el chiquito Garrido. PARADERO: Si alguien sabe del paradero de Juan Suarez comunicarse con el periodista màs cerca de su domicilio para poder charlar con el flamante campeòn. Desde ya gracias!! ALMUERZO: El almuerzo de camaraderìa brindado a la prensa por parte del flamante campeòn desde su condiciòn de navegante en el Rally Federal Alejandro Ferraro se desarrollò en su quinta de la Florida en Zàrate y el anfitriòn se despachò con costillares que sorprendieron a todos los presentes. SORPRESA: En verdad la sorpresa mayor fue encontrarse con el parrillero un tal Victor Amaranto que la rompiò a la hora de cocinar demostrando sus cuestiones gastronòmica elogiado por todos los presentes. AUTORIDAD: Si bien es cierto que Amaranto tambièn ganò su campeonato como navegante en otra clase del Rally Federal esto no le quitò autoridad para entregar semejante comida elogiada y reconocida por todos los comenzales. SEGUIR: A los postres ambos representantes de nuestra zona dejaron entrever que el pròximo año estàn dispuestos a seguir en la alta competencia desde eso mismo lugar ante la buena performance obtenida esta temporada. PRESENCIA: La presencia de Elbio Lombardi se dio por la amistad que lo une con todo el grupo y su colaboraciòn para los equipos de los hermano Emma que tambièn fueron de la partida en tal almuerzo. DESCARTAR: Allì Don Lombardi dejò en claro que no es lo suyo correr un auto de Rally ni como piloto y menos como acompañante a pesar que tuvo invitaciones para esta posibilidad pero descartò todo ofrecimiento. HAMBRE: Como era de esperar la presencia de la dinastìa Emma estuvo presente con sus cuatro hermanos donde Gustavito se mostrò con màs hambre que el resto y lo hizo saber en pleno almuerzo. INTENCION: La intenciòn es continuar el pròximo año en el Rally Federal y en este receso ya se trabaja con los autos de cara al nuevo campeonato que arrancarà por el mes de Abril sumàndose dos hermanos Emma sobrinos de los actuales protagonistas. COMIDA: El Club Arsenal fue el testigo de la cena que llevaron adelante dìas atràs los representantes del motocross en nuestra zona con festejos de campeonatos de por medio y una noche càlida y llena de anècdotas donde el conserje Gustavo se luciò por la comida y la atenciòn puesta de manifiesto. LASTIMA: Fue una làstima que nadie lo parò en ese momento y evitò que cantara en la cena violeta a Sandro Fiore que dejò una imagen para el olvido porque ademàs no sabìa la letra y ni hablar del tono, a los organizadores les vino bàrbaro porque la gente empezò a irse. FORMULA 07: La categorìa està visitando el autòdromo capitalino por la ùltima carrera del certàmen este fin de semana con sus dos clases donde desde las 10 hs arrancan con su show automovilistico. SERÀ CIERTO: Que el piloto ante un enojo inesperado vendiò todo para desprenderse de su equipo y ahora volviò pensando en la pròxima temporada subirse a la alta competencia una vez mas.

