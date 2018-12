La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/dic/2018 NOTISerenare:

Aspectos nutricionales en la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial

Por Lic. Carina Genta











La hipertensión arterial es la enfermedad que más prevalece en el mundo occidental, sin embargo el 50% de los hipertensos ignora su condición. Esta enfermedad, afecta la estructura y función de las arterias causando enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. Existen factores nutricionales que pueden interactuar con los valores de tensión arterial, ya sea aumentando o disminuyéndola. El sobrepeso está directamente relacionado con el desarrollo de la hipertensión arterial. Reducciones leves de peso, aun sin llegar al peso ideal, producen una reducción de la presión arterial. Moderar el consumo de sal es beneficioso. Los alimentos naturales ya tienen suficiente sal para cubrir las necesidades del organismo. Por lo tanto, no es necesario incorporarle más sal a los alimentos. Debemos moderar el consumo de alimentos "salados" como fiambres y embutidos, snacks, alimentos enlatados, caldos y sopas comerciales. Tips: - Cocinar las verduras al vapor. Este método permite conservar mejor el gusto de los alimentos que otras formas de cocción. - Armar platos coloridos y vistosos, de manera de estimular el apetito. - Utilizar especias y condimentos naturales para saborizar las comidas. Se pueden combinar ingredientes y almacenar en un frasco bien tapado. El consumo excesivo de alcohol aumenta la presión arterial, produce daño cardíaco, aumento de los triglicéridos y arritmias. Para prevenir este efecto, es conveniente no sobrepasar los 30 gramos de etanol por día, que equivalen a 2 copas de vino para el hombre, y 1 copa para la mujer. El tabaquismo es un potente factor de riesgo cardiovascular. Cada cigarrillo que se fuma induce un incremento de la presión arterial y de la frecuencia cardiaca, que dura aproximadamente 15 minutos. El ejercicio aeróbico, resulta beneficioso para la prevención y el tratamiento de la hipertensión arterial. Además con la actividad física, se obtienen otros beneficios como la disminución de los triglicéridos, aumento del colesterol bueno y disminución del malo. ¿Qué es la dieta DASH? La dieta denominada DASH, está compuesta principalmente por frutas, verduras, cereales integrales, lácteos descremados, pescados, aves y frutos secos. Es pobre en carnes rojas, bebidas azucaradas y dulces. Hay evidencias científicas de que esta dieta contribuye a disminuir los valores de presión arterial, independientemente de la restricción de sal y del descenso de peso. Como podemos observar, es el estilo de vida y el tipo de alimentación en su conjunto, y no un alimento o nutriente en particular, lo que contribuye a mantener estables los niveles de presión arterial. Carina Genta - Lic. en Nutrición - UBA (MN: 8663 MP: 3854) NOTISerenare Güemes 705 / Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

