La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/dic/2018 Preocupa la suerte del Profesorado de Portugués







Se dicta en el Instituto 116, que funciona en la Escuela Normal. No habilitaron la inscripción a primer año a pesar de completar el cupo de interesados, y que la carrera tiene una amplia salida laboral. "Todas las escuelas secundarias del sistema educativo nacional en sus distintas modalidades, incluirán en forma obligatoria una propuesta curricular para la enseñanza del idioma portugués como lengua extranjera (…)" dice la ley 26.468 promulgada en 2009. En línea con esa mirada, claramente funcional a la integración económica de la región a través del tratado del Mercosur, el Instituto de Superior 116 que funciona en la Escuela Normal es pionero a nivel provincial en dictar el Profesorado de Portugués. De hecho, la carrera se dicta sólo en Campana y en Pergamino. "Al margen –dice la profesora Nubia Jerónimo- de defender una fuente de trabajo para nosotros, creemos también que es un error estratégico en términos pedagógicos. No es una carrera menor: la ley pide que se dé portugués en las escuelas; pero además, nuestro corredor productivo está ligado a la actividad del Mercosur". Según explicaron las profesoras, serían unos 16 docentes afectados a la carrera, cuyo primero año no se abriría en 2019 a pesar de contar con el mínimo de 20 alumnos inscriptos requeridos. "Nosotros –agregó Mariángeles De Cía- ya escribimos una carta a la Jefatura de Inspección planteándole la situación pero no obtuvimos respuesta. Sólo en nuestra región hay 27 instituciones públicas y privadas, desde Garín hasta Lima, que demandan profesores de portugués; e incluso los centros de capacitación de las grandes empresas también requieren cada vez más del servicio. De hecho, la gente se anota de manera espontánea dado que la difusión de la existencia de la carrera en términos publicitarios es prácticamente nula".

“La ley pide que se dé portugués en las escuelas; pero además, nuestro corredor productivo está ligado a la actividad del Mercosur" dicen Jerónimo y De Cía.



Preocupa la suerte del Profesorado de Portugués

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: