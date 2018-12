La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/dic/2018 Charlas en el café

La venda en los ojos

Por Vicente Blasco











Como de la nada, seguramente contaminado de tanta avalancha mediática surgida del caso Darthés y la cataratas desatada de nuevas denuncias contra esta persona y otros potenciales abusadores, en lo que sería el #MeToo argentino; le pregunto al Perro: "¿Qué opinás de este fenómeno surgido por la denuncia de esta mujer?" "Creo que a todos nos pasó lo mismo… Una nena, encima otro país y de gira… me indigné con ese ñato. El hecho que haya otras denuncias previas y posteriores, sumado al fuerte apoyo del colectivo de actrices hace que ni yo ni nadie tenga dudas que lo relatado por la víctima sea verdad. Pero algo me quedó claro también: la gente necesita rostros conocidos para identificarse, porque hechos como éste o mucho peores se dan todos los días en Argentina" me aclaró. "Sin ir más lejos, hace algo más de un año hubo un caso que salió en La Auténtica Defensa sobre una chica violada cuando cruzaba un campo entre Otamendi y San Jacinto. Si no recuerdo mal la víctima, otra menor, aparentemente terminó sabiendo quién era su abusador. La madre de la nena prefirió levantar campamento e irse de la ciudad; buscando alejarse de un hecho que quedó impune. Es verdad lo que vos decís" agregué, ratificando sus dichos. "Yo veo cosas positivas y cosas negativas con este caso emblemático", me dijo, mientras yo hacía lugar en la mesa de Koval para recibir las tostaditas con queso blanco y un té, parte de mi nueva dieta que anuló las medialunas clásicas de todos los días. "Lo positivo -continuó- es que aquellos que utilizaban su posición de poder contra las mujeres, sea trabajo o donde sea; lo van a pensar dos veces. Parecería que habrá un antes y un después del caso Darthés. Se acabó lo que se daba para los machirulos" comentó el Perro, mientras agarraba uno de los diarios que estaban sobre la mesa de al lado. "¿Y lo negativo?", indagué. "Y lo negativo -continuó- es que se repite el fenómeno este de utilizar a los medios como entes de Justicia. Que quiero decir: el mismo formato que se utilizó para dar por sentado que los políticos del gobierno anterior eran todos chorros, los mismos medios que condenaron mediáticamente a Milagro Sala, el mismo andamiaje que embarró la cancha en el caso Santiago Maldonado (y que lo sigue haciendo); termina condenando, antes de cualquier juicio, a una o varias personas. Luego sale Garabano y dice que "esperemos que la Justicia tenga en cuenta la mirada de la ciudadanía…" que, si lo dijera yo sería perdonable, ¿Pero que lo diga el Ministro de Justicia? La Justicia (representada por una mujer con los ojos vendados, una espada en la mano y una balanza en la otra) no debe dejarse influenciar con las apariencias y ser rigurosa de las Leyes", respondió el Perro. "Ya me contaminaste todo de política, y estábamos hablando de otra cosa. Sos incorregible Perrín…" le dije; y mi amigo sacó una lapicera y remarcó un título en primera plana de La Nación, que dice: "Macri frenó su caída y la aprobación de su gestión aumentó del 32 al 39%". Me lo alcazó para que lo leyera (aunque ya lo había hecho). "¿Vos crees que esto verdad?" me acorraló, esperando una respuesta rápida de mi parte. "Mirá… qué sé yo, puede ser. Viste que lo del G20 parece que le cayó bien a la gente…", dije un poco cohibido y no muy seguro. "¡Dejáte de joder Vicente! Esto, aunque no parece, demuestra cómo el aparato oficial opera instalando post verdades. Y, aunque no lo creas, esto tiene que ver también con el fenómeno Darthés" dijo el Perro muy convencido. "¿Enloqueciste? Me parece que estás paranóico y confundís peras con manzanas…" le contesté envalentonado. "Mirá, nene - me dijo mirándome a los ojos con los párpados a media asta- en estos momentos, este tipo Darthés, pasó a ser el hombre más odiado de la Argentina. Hay un fenómeno en sociología que se llama "Desplazamiento de la carga". Se da sensación que un problema resuelve otro, cuando en realidad el problema de fondo permanece intacto. Este título, que desde ahora se va a tomar como válido y se va a aprovechar la mala imagen de este actor (que ya te dije, yo también lo defenestro) para desmarcar a Macri de la demonización del año de mierda que nos tocó vivir", dijo un Perro encendido y acalorado. "Uh loco, en esta no te acompaño. No creo en estas operaciones (como las llamás vos). Darthés que se haga cargo de sus cagadas y Macri debe estar haciendo algunas cosas bien, creo ¿no? ¿No leíste que Paolo Rocca dijo que el 2019 se va a notar la recuperación? Dejá de ver fantasmas donde no los hay" expresé, dejando claro que no me subía a su carro. El Perro recuperó su diario que estaba en mis manos, me miró con una sonrisa un poco burlona pero casi imperceptible. Sacó otra vez la lapicera y escribió al costado del título: "Haciendo lo que hay que hacer…" Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com

Charlas en el café

La venda en los ojos

Por Vicente Blasco

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: