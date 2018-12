La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/dic/2018 Barrichi consideró "insuficiente" la Tarjeta Navideña otorgada por Abella







Cuestionó la suma -el gremio había pedido $5 mil- y que haya sido solo para gastar en el Coto, lo que resta "disponibilidad" de dinero al trabajador. El intendente Sebastián Abella entregó este viernes un bono navideño a los empleados municipales que para el Sindicato resultó "insuficiente". Además, desde el gremio manifestaron que en vez de haber sido una tarjeta de compra para utilizar en el supermercado Coto, la bonificación debería haberse pagado en efectivo. "Desde el Municipio hicimos un esfuerzo importante para sostener el beneficio porque sabemos del trabajo diario que los empleados hacen para que los vecinos reciban todos los servicios y mantener la ciudad en óptimas condiciones", señaló Abella. Es el tercer año consecutivo que el jefe comunal decide entregarle un plus de fin de año a los trabajadores municipales. El bono, que permite adquirir mercadería en el Coto por un valor de $2.800, no había sido lo solicitado por el gremio. En contacto con este medio, Carlos Barrichi, secretario general, aseguró que le pidieron al Gobierno municipal un extra de fin de año de $5.000, en línea con el bono que el presidente Mauricio Macri decretó para los trabajadores de todo el sector privado y que otras entidades estatales han imitado para sus empleados. "Consideramos que el bono es insuficiente. Nosotros pretendíamos 5 mil y en efectivo, porque le hubiese dado al trabajador mayor poder de disponibilidad con ese poco dinero", manifestó Barrichi. "Los trabajadores podrían haber destinado ese dinero a las vacaciones o cualquier otro gasto que tuvieran que afrontar", señaló. "También creemos que una tarjeta para gastar en el Coto es perjudicial para el comercio local. El Municipio de Campana debería asegurar que esa plata se quedara en la ciudad, pero no es así", añadió el gremialista. Por otra parte, consultado por el estado de la ordenanza aprobada recientemente en el HCD que restauró el código de descuento a los afiliados, Barrichi informó no tener mayores precisiones. "Hasta el momento no tenemos una comunicación oficial de su promulgación o veto", declaró. NAVIDAD Y A LA PILETA El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana comenzará a entregar hoy las tradicionales canastas navideñas a sus afiliados. La entrega se hará en la sede gremial de avenida Ameghino 657 en el horario de 9 a 17 horas. Por otra parte, el gremio informa que este viernes dará inicio a la temporada de pileta en su camping del barrio Los Nogales. Los afiliados que deseen disfrutar de la pileta, deberán presentarse en la sede gremial con una foto que será usada para confeccionar el carnet. Idéntico requisito tienen las parejas y los hijos de hasta 18 años de los afiliados.

Abella y Barrichi a fines de 2015, cuando el entonces flamante intendente anunciaba su primer bono para los empleados



