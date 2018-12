La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/dic/2018 Breves: Noticias de Actualidad







CORRUPCION DE MENORES Un concejal del distrito bonaerense de Florencio Varela fue detenido este lunes como acusado de promover la prostitución de menores en el marco de un intenso operativo policial que consistió en una decena de allanamientos. Se trata de Ernesto Zisuela, de 56 años, quien está acusado de los delitos de "facilitación y Promoción de la Prostitución de Personas Menores de 18 años de edad, Facilitación y Promoción de la Prostitución de Personas Mayores de edad Agravada y Corrupción de Menores de 18 años de edad Agravada en concurso Realmente entre Si". Zisuela, que milita en las filas del Frente Renovador, lidera la seccional de Gastronómicos de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui y además fue presidente del club Argentino de Quilmes. DENUNCIA Y SUICIDIO Luis Maria Rodriguez, profesor de danza y director de Deportes de San Pedro fue hallado sin vida, ahorcado en su casa, horas después de que una exalumna de lo denunciara por violación en sus redes sociales. Rodriguez estaba al frente del cargo desde junio de 2018 y era un personalidad pública en el ambiente artístico de San Pedro, dado que en su carrera dedicó al baile y al dictado de clases de Folklore. Si bien hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que Rodríguez se quitó la vida, las dudas parten de que el hecho ocurrió apenas horas después de que Marianela Sánchez compartiera un video en Facebook con su testimonio, donde contaba el abuso sexual que sufrió a sus 13 años, cuando era alumna del reconocido bailarín. DESCARTAN DESBORDES El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, descartó este lunes la posibilidad de que en la provincia se produzcan desbordes sociales durante las fiestas de fin de año. "No hay indicios de reclamos violentos. Hay que distinguir lo que es el reclamo que es legítimo o la expresión política, de lo que es la violencia o el delito", manifestó López Medrano. El ministro de la gestión de María Eugenia Vidal señaló que en la segunda mitad del año ha habido en la provincia situaciones que tuvieron que ver con el delito organizado pero no con "una expresión de desesperanza" de la población. "El Estado tiene una presencia distinta de la que ha habido en otros momentos de la Argentina porque hay ventanillas sociales en los barrios, y canales para las familias que necesitan asistencia del Estado", expresó en declaraciones formuladas a radio Milenium. PENA DE MUERTE Luego de la fuerte polémica que se desató en la Argentina por un protocolo de uso de armas de fuego dictado por el Gobierno nacional para las fuerzas federales de seguridad, el Papa Francisco fustigó este lunes las "ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias" ordenadas en algunos países "con o sin pena de muerte legal". "Se trata de homicidios deliberados cometidos por agentes estatales, que a menudo se los hace pasar como resultado de enfrentamientos con presuntos delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para proteger a los ciudadanos", dijo el Papa, sin citar la situación puntual de ningún país. El Papa Francisco se pronunció de esa forma al recibir en audiencia una delegación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. El Pontífice lamentó este fenómeno "recurrente" y subrayó: "la legítima defensa no es un derecho sino un deber para el que es responsable de la vida de otro".

