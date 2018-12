La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/dic/2018 Principio de incendio en Dorrego al 500







Los bomberos voluntarios acudieron rápidamente y sofocaron el mismo. Acudió también preventivamente un móvil del SAME Un principio de incendio ocurrió ayer a la tarde, alrededor de las 14 hs.; cuando aparentemente un lavarropas tuvo un desperfecto técnico y comenzó tomó fuego. El rápido llamado a los bomberos voluntarios, que acudieron con el móvil 36 a cargo de Jhonatán Craviotto a sofocar las llamas, evitando daños de mayor consideración. Una unidad de SAME concurrió al lugar preventivamente, aunque no hubo que lamentar ninguna persona herida. También acudió un móvil del comando de patrulla zona 1.

#Dato principio de incendio en Dorrego al 500, fue por cortocircuito en un Lavarropas, fue controlado a tiempo, se hizo presente el móvil 36 de Bomberos Voluntarios de #Campana a cargo de Jonathan Craviotto, Rescate móvil 43, CP zona 1, no se registraron heridos. pic.twitter.com/zn7KrY8teE — (@dantrila) 18 de diciembre de 2018

Principio de incendio en Dorrego al 500

