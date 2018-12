Campana, 18 de diciembre de 2018 Sr. Director de La Auténtica Defensa Agradeceré la publicación de la presente en vuestra sección de "Correo de Lectores" que consta de 2 partes (1 de cal-1 de arena): 1º) He visto con agrado las reparaciones de los pavimentos deteriorados que está llevando adelante la Municipalidad, sería una gran satisfacción para los vecinos de la Calle Urquiza e/ Avd. J, Varela y Belgrano también se repare pues dicho pavimento se está destruyendo rápidamente por el paso contínuo de grandes micros del transporte de pasajeros. 2º) La Autentica Defensa; pude observar con sorpresa y desagrado una nota publicada el último domingo escrita por una colaboradora y redactada con algunas palabras que no tienen sentido p/ej. (CANDIDATEXS; LXS; DIPUTADEXS) que por lo menos para mí leal saber y entender no forman parte de nuestro rico idioma y estoy seguro que tampoco figuran en el Diccionario de la real Academia Española, rechazo esa mala costumbre de algunos grupos de modificar palabras sin sentido gramatical alguno. No me parecen correctas esas digresiones idiomáticas sin proceder a su corrección antes de publicarlas en vuestra publicación diaria. Otro sí digo: opinar de un protocolo policial sin haber leído el decreto reglamentario en su totalidad para informarse a fondo me parece que como vulgarmente se dice "Hablar por boca de Ganso". Sin otro particular me despido muy atte. Carlos A Stortoni DNI 4731739



Correo de Lectores

Por Carlos A. Stortoni

