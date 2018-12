La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/dic/2018 Breves: Noticias de Actualidad







CUENTA REGRESIVA A 101 días de que el Brexit se ejecute, el gobierno de Theresa May se prepara para el escenario más complejo. Luego de una reunión de gabinete de dos horas y media, decidió crear un fondo de contingencia de 2 mil millones de libras esterlinas (poco más de 2.530 millones de dólares) a ser repartido entre diversos ministerios para que se preparen en caso de que el Reino Unido no apruebe el acuerdo de salida de la Unión Europea antes del 29 del marzo, la fecha prevista para que el país abandone el bloque continental. AUMENTÓ EL DESEMPLEO La tasa de desempleo aumentó 0,7 puntos a un 9% en el tercer trimestre de 2018, frente a igual período de 2017, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En la comparación interanual, el aumento de la tasa de actividad mayor al de la tasa de empleo implicó un aumento de 0,7 puntos de la tasa de desempleo, lo que representa un aumento de casi 180 mil personas en el total de desempleados. PODER REDUCIDO Apenas dos meses después de haber asumido como presidente de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkrantz percibirá una importante limitación en sus poderes como máxima autoridad del organismo. Por decisión de una mayoría de integrantes de la Corte, se resolvió reducir la capacidad de decisión del presidente en relación a asuntos referidos a su rol como superintendente, las designaciones, renovaciones de contratos y renuncias de empleados de la misma Corte. SENADOR DENUNCIADO El fiscal federal Federico Delgado imputó al senador nacional por La Pampa, Juan Carlos Marino (UCR), y a dos de sus colaboradores en la causa donde fue denunciado por presunto abuso sexual. En un dictamen entregado al juez federal Ariel Lijo, el fiscal pidió medidas de prueba en lo que sostuvo se trata de una "averiguación de delito" en base a la denuncia presentada por la empleada Claudia Guebel, informaron fuentes judiciales. El magistrado analizará ahora los pedidos de prueba y resolverá si ordena lo requerido sobre la actuación del legislador de Cambiemos. El presunto hecho ocurrió entre 2016 y 2018. PEDIDO POR VENEZUELA El presidente Mauricio Macri asumió la presidencia del Mercosur en Uruguay y criticó el modelo venezolano de Gobierno. "La región enfrenta una crisis humanitaria que requiere esfuerzos para continuar trabajando incansablemente y de manera coordinada, para la liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la restitución de la democracia en Venezuela", manifestó Macri. CELEBRACIÓN Y MENSAJE Con una advertencia y una aclaración, el presidente chino Xi Jinping dio inicio a las celebraciones en China por los 40 años de reformas económicas: "Nadie puede dictar al pueblo chino lo que debe o no debe hacer", declaró. Y aclaró: "nunca buscaremos la hegemonía global". Durante un discurso de casi hora y media, Xi se explayó sobre los espectaculares avances económicos y sociales de China desde las reformas iniciadas en 1978. Y aunque aseguró que su país seguiría la vía reformista, no anunció ninguna medida concreta y sí, reivindicó la supremacía del Partido Comunista Chino (PCC).

Breves: Noticias de Actualidad

