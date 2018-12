Llegué a la mesa de Koval y el Perro ya estaba instaladísimo, como esperándome. Me dí cuenta, porque en general está concentrado en sus lecturas y nos respetamos el silencio hasta que haya algo más o menos importante que decirse.

En serio: tendría que hacer memoria para acordarme cuándo fue la última vez que hablamos del clima… salvo, claro está, para debatir sobre el cambio climático, la huella de carbono o el cambio de matriz energética de tal o cual país. De ahí, para arriba, lo que quieras.

Como sea, la cuestión es que me vio venir y no me dijo ni buen día, como se salía de la vaina. "Qué hacés, G 20…" me dijo. "Uhhhh… ¿Ahora qué hice? ¿Por qué G 20? ¿La fiesta? ¿Gordo fiestero?" le contesté a la defensiva.

El Perro se entró a reír y me dijo: "Nada que ver, pero ahora que lo pienso no estaría mal llamarte así: te sobran un par de kilos. En realidad es que me quedé pensando en tu contestación de ayer. Eso que a Macri, y supuestamente por extensión a todos nosotros, le fue bien con el G 20. O por lo menos, salvo por la gaffe de Michetti con Macrón en Ezeiza, todo salió de acuerdo a lo planificado, sin mayores sobresaltos".

"Ah, bueno, veo que algo de razón me das de vez en cuando", le contesté con cierto aire de revancha. "Bueno, ponéle… pero yo quería hablarte de otra cosa" me dijo el Perro mientras me mostraba una Noticias de unas semanas atrás, donde se explicaba la simbología del logo del G 20. "¿No ves nada raro?" me preguntó.

"No. Me gusta. Es muy lindo. En todo caso eso es lo raro…" me limité a decir, sin mayores expectativas. Me sorprendió cuando me dijo que tenía razón, que era muy lindo. Pero que también, no era casualidad que lo fuera.

"Este logo del G 20, mejor dicho, nuestro logo del G 20 (porque fue diseñado para la reunión de la Argentina y el año que viene tendrá otro diseño) tiene algo de geometría sagrada, fractales, la secuencia Fibonacci… y la geometría de los círculos de las cosechas que mayormente aparecen en las islas del Reino Unido. Demasiada carga simbólica para mi gusto…" me tiró el Perro, frunciendo los labios y afinando los ojos en claro gesto de desconfianza.

"Dáaale Indiana Jones… no me digas que encontraste en qué depósito está el Arca Perdida" le tiré como para descomprimir un poco.

"Bueno, tal cual. Esa película habla un poco de estas cosas: la importancia que Hitler le daba a lo exotérico a la hora de pretender gobernar el planeta. No era sólo cuestión de tirar los mejores bombazos. Y de hecho, no le dio, pero está clarísimo que al menos en armamento los nazis estaban 2 ó 3 pasos adelante que cualquiera, incluyendo los fundamentos de la bomba atómica. Lo sabemos. Ahora, el cero del G 20 de la Argentina tiene tantas lecturas. Sólo la explicación oficial es sorprendente. Es una verdadera joya del diseño gráfico a escala global. Digno de la reunión", señaló el Perro mientras yo le daba un sorbo a mi café sin apartar la vista del dibujito. "Ajá… ¿y por qué? ¿Se puede saber?", le pregunté.

"Mirá… yo no sé si a vos te gusta el diseño gráfico o no le prestás mayor atención. Pero este logo no salió de una noche trasnochada. Por ejemplo, te dicen que los círculos mayores, son… 20. Perfecto, los 20 miembros permanentes. Luego, que cada grupo de círculos menores forman 5 anillos concéntricos, que representan a los 5 continentes. Perfecto, más felicitado. Pero hay más: los 7 colores, tienen que ver con los 7 grupos de afinidad o temáticos como Ciencia, Trabajo, Mujeres, Jóvenes, etcétera. Y como si eso no fuera suficiente, todos los círculos que conforman el logo son 100, y quieren expresar al mundo como un todo, un 100% de acuerdo. ¿La verdad? Impresionante", me explicó.

"¡Brillante! diría yo", le contesté al Perro, y le dije: "Hasta ahí, no veo ninguna simbología demasiado sospechosa, querido Adolf…¿Y si te digo Fito?"

El Perro me quiere, y se banca que le diga cualquier cosa. En el fondo, le encanta que alguien le preste atención y a mí me encanta escucharlo. "Es verdad –me contestó- y por eso es la explicación oficial. Igual, ya eso del 100% me da nuevo orden mundial, si me apurás. Pero si lo mirás bien, el diseño se parece demasiado a uno de los círculos de las cosechas: perfectos fractales que encajan con la secuencia infinita de Fibonacci… enigma contemporáneo si los hay". "Bueno, Indiana, entonces hablemos de las pirámides también…" le dije.

"Claro. Mirá el billete de 1 dólar y el ojo que todo lo ve… In Good We Trust, my friend", me contestó el Perro en perfecto Inglés como si hubiese vivido en Boston hasta la semana pasada. "Lo que pasa además de todo eso es que más allá de lo inusual, no le dimos mayor importancia al sismo que tuvo el lugar justo cuando se iniciaba la conferencia…", dijo y se quedó mirando hacia la calle, como con la mirada perdida. "¿Sabías que al pie de cada una de las farolas de la escalinata de la plaza Eduardo Costa hay un símbolo masón?", cerró el Perro y no quise interrumpirlo con más preguntas.

Es verdad, me dije. Es raro que tiemble la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y justo ese día a esa hora. Agarré el teléfono y me puse a buscar "Masonería en la Argentina". Me sorprendí.

