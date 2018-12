Euroamérica inauguró la primera etapa de su terminal Tajiber

PLACER "Es un placer para mí –dijo el Intendente Abella- participar de la inauguración de semejante obra. Durante estos 3 años de gobierno me he reunido ciento de veces para ayudar a que esto sea posible. Porque si no ayudamos a gente como ellos, que tienen ganas de invertir, de apostar a una Argentina pujante y creciente, y si además eso se cristaliza en Campana ¿quién más los puede acompañar? Estoy disponible las 24 horas para que la ciudad esté todos los días un poquito mejor, por eso estoy orgulloso de ver que hoy Campana tiene este puerto y espero que las próximas etapas planeadas para la terminal se puedan plasmar lo más rápido posible; y que Campana no sólo sea reconocida por sus grandes empresas, sino también por sus grandes terminales portuarias. Estoy feliz por Campana, feliz por la provincia y por el país. Ojalá haya muchas más familias como los Swier apostando por la Argentina".

Finalizado todo el proyecto, será la terminal privada multipropósito más grande de Latino América. "Tengo todos los porotos puestos en esta ciudad" dijo Daniel Swier, presidente de la firma que hoy genera unos 500 puestos directos de trabajo. Presentada en sociedad hace exactamente un año, la nueva terminal "Tajiber" de Euroamérica suma el tercer complejo portuario que la firma tiene en Campana: el más visible para los vecinos está al lado del Campana Boat Club. El segundo, "Maripasa", tiene acceso por el camino industrial de la Av. Larraburre que se inicia del otro lado de la barrera del tren, en el encuentro entre la Av 6 de julio e Hipólito Yrigoyen. La infraestructura de la empresa se completa con un centro logístico en Otamendi y otro en Gualeguaychú, además de unos 100 camiones propios. La terminal Tajiber se encuentra más allá de las barrancas, a espaldas del barrio CATEMA, sobre el Paraná y ya se encuentra en operaciones. De hecho, puede verse depositados en uno de sus playones una partida de tubos de acero con costura de gran diámetro que pertenecen a Tenaris y serían destinados a la construcción de un gasoducto para TGS en el yacimiento Vaca Muerta. El proyecto del Tajiber consta de cinco etapas en total, y apunta a ser la terminal privada multipropósito más grande de Latino América, con un total de 280 hectáreas, 1000 metros lineales de muelles con 35 pies de calado, desvío ferroviario propio, playones al aire libre y depósitos cubiertos nacionales y fiscales, tanques para cargas líquidas y grúas portuarias para el manejo de contenedores y cargas variadas. En la inauguración estuvieron presentes el Intendente Abella, el Director Nacional de Puertos, Martín Hagelstrom; y el Jefe de Aduana Campana, Gerardo Esquivel, entre otros funcionarios, clientes y proveedores. NO VENDEN "Yo quiero que crezca Campana, porque todos mis porotos están puestos en esta ciudad. Me interesa Campana, me interesa andar bien con mis vecinos" dijo Daniel Swier, presidente de la firma a La Auténtica Defensa, y explicó que no está en sus planes vender la terminal Euroamérica, que se encuentra al lado del Campana Boat Club a Tenaris. La consulta surgió frente a una potencial incompatibilidad entre el movimiento de cargar por tierra y el futuro desarrollo de la costanera de Campana. "Lo que tiene que pensar la comunidad –dijo en ese sentido- es en el trabajo, que es lo que no abunda, y nosotros lo estamos dando. Actualmente hablamos de 500 puestos directos de trabajo entre las tres terminales, y ese número crece a 800 con los puestos indirectos, la mayoría todos vecinos de la ciudad. Después, esa es una terminal que estamos tratando de trabajar de una manera tal de tratar de molestar lo menos posible a la comunidad, pero necesito que siga funcionando. La salida la tienen que diseñar las autoridades municipales y provinciales, pero estoy seguro que se pueden encontrar opciones donde sea compatible la actividad de la terminal de Euroamérica con la futura Costanera. Lo que quiero es que juntos encontremos una alternativa que no perjudique a nadie y beneficie a todos". 5 ETAPAS Durante la inauguración, Daniel Swier hijo fue el en cargado de caracterizar el proyecto de la terminal Tajiber que se completará en 5 etapas. La inaugurada ayer es la primera y supera los 100 millones de dólares invertidos. "Somos –dijo el vicepresidente de la empresa- una empresa dedicada a la logística portuaria de capitales 100% argentinos". Tajiber ya tiene, entonces, Habilitación Aduanera y Plazoleta fiscal para poder operar sobre el Km 92 del río Paraná, a un paso de la Ruta 9 y la Ruta 6, que en esta etapa se enfocará en el manejo de vehículos, contenedores y cargas compatibles. El muelle principal, sobre el río, tiene unos 260 metros de largo con una resistencia de hasta 15 toneladas por metro cuadrado en los sectores reforzados; 14 has de playón fiscal y 15 has playón nacional. Todo se completa con una estratégica Dársena de Amarre, hoy con 500 metros de profundidad con una boca de 300 metros de ancho, lo que permite que los buques giren frente a la terminal sin tener que remontar el Paraná para hacer esa maniobra. En la segunda etapa, el playón nacional crecerá a 20 has. y la Dársena de Amarre de 500 metros a 800 metros. Para la tercera etapa está previsto agrandar el Playón Fiscal a 27 has. y el Nacional a 40 has., además de agregar un nuevo muelle de 240 metros lineales en la Dársena de Amarre. En la cuarta etapa, el muelle de la dársena alcanzará los 480 metros lineales, que se sumarán a los 260 del muelle principal. También ingresarán al predio el ferrocarril y se convertirá en una terminal con transporte terrestre multimodal. El Playón Nacional crecerá a 60 has. y el Fiscal a 64. "Las etapas –dijo Swier hijo- no tienen fecha, porque el proyecto va avanzará a medida que el mercado lo demande. La idea es llegar a unos 1600 metros lineales de muelle en lo que es la Dársena y 330 metros en el principal, lo que equivale a poder amarrar unos 6 a 7 buques Panamax. Finalmente, llevaremos a 243 has. al Playón Nacional, lo que va a poder permitir desarrollar proyectos para clientes específicos y así abaratar sus costos logísticos". LOGISTICA "Somos cabecera de la Hidrovía del Paraná. El secreto del comercio de exterior, de lo que se viene, es la logística. Hoy hablamos de una terminal que comienza con un proyecto de automotores, y que va a apuntar a contenedores y carga diversa", dijo el Jefe de Departamento de Aduana Campana, Gerardo Esquivel. "Soy –agregó- el responsable operativo de la segunda aduana operativa de la argentina. Campana representa 20200 km2, y 15 Partidos de la provincia de Buenos Aires. Apuntamos a que Campana sea "el" puerto de la Provincia de Buenos Aires. Con esta inauguración de este puerto fiscal, que tiene particularidades muy especiales, apuntamos a tener 107 puntos de jurisdicción de comercio exterior en control de la Aduana de Campana. Hemos tenido un crecimiento interanual de un 8.5% cuando la Argentina todavía está atravesando una crisis económica. De hecho, durante el 2018 registramos 420 nuevos usuarios en la Aduana de Campana: son operadores que migraron de la aduana de Buenos Aires, y otros que vieron las bondades de operar en estos muelles". TRASPARENTAR EL SISTEMA "Hace 1 año, cuando asumí como director nacional de puertos, no sabíamos cuántos puertos había en la Argentina", confesó ayer al mediodía el Director Nacional de Puertos, Martín Hackestron. Según el funcionario, se está trabajando para "sanear" el sistema portuario argentino, y se considera que sólo el 48% de la capacidad instalada se encuentra habilitada para operar. "Hay una plataforma de registro nacional de puertos desde 1998, pero hasta nuestra llegada sólo estaba registrado el 12% y el próximo 27 de enero vence el plazo para registrarse. El objetivo es que a mitad de año poder poner operativo el Sistema Portuario Nacional que hará visible toda la información de todos los puertos habilitados: facilidades, ubicación y sus tarifas. No queremos regular el mercado, pero sí transparentarlo".

