Se vivió en CCC la gran Fiesta Anual del Deporte

Agostina Rios (Atletismo) y Carlos Díaz (Rugby) fueron elegidos como los destacados del año 2018 del Club Ciudad de Campana. Además más de 600 deportistas recibieron su reconocimiento.

DEPORTISTAS DESTACADOS POR ACTIVIDAD:

Atletismo Categoría Escuela: Ariana Gómez. Categoría Menores no federados: Ernestina Torres. Categoría Menores Federados: Valentín Solis. Categoría Mayores Federados: Agostina Ríos. Categoría Mayores no Federados: Fernando Lobo.

Básquet Categoría Escuela: Valentín Monzón. Categoría Divisiones Formativas: Joaquín Aguilar. Categoría Mayores: Francisco Santini. Categoría Maxi Básquet: Mariano Misenta.

Escuela de Iniciación Deportiva Grupo 3 y 4 años: Juan Manuel Moroni. Grupo 5 años: Benicio Castiñeyra. Grupo 6 y 7 años: Francisco Galarza. Deporclub: Mia Frias.

Fútbol Categoría Promocional Escuela de Fútbol: Benjamín Dulcce. Categoría Escuela de Fútbol: Gerónimo Balvidares. Categoría Menores Escuela de Fútbol: Giuliano Lauretti. Categoría Torneo de Fútbol Libre: Cristián Sica. Categoría Torneo de Fútbol Senior: Mario Velurtas.

Gimnasia Artística Categoría Pulgas y Premini: Isabella Zupo. Categoría Escuela: Ernestina Rossit. Categoría Masculino: Ducas Muiño. Categoría Adultos: Camila Prada. Categoría Federados: Mia Savastano.

Hockey Categoría Escuela: Julieta Angeleri. Categoría Escuela: Paolina Andere. Categoría Menores: Francesca Porfiri. Categoría Mami Hockey: Romina Godoy.

Natación Categoría Escuela no competitivo: Juan Duperut. Categoría Promocional: Mateo Sadovsky Categoría Federados: Ulises Qualia. Categoría Master: Juan Manuel Tamagno.

Patín Categoría Menores: Celina González. Categoría Menores: Madelaine Piaggio.

Rugby Categoría Infantil: Iñaqui Alejandro. Categoría Juveniles: Franco Casanova. Categoría Mayores: Carlos Díaz. Categoría Veteranos: Federico Calle

Tenis Categoría Escuela: Valentín Ravera. Categoría Menores: Manolo Bengochea. Categoría Mayores: Hugo Suarez. Categoría Veteranos: Miguel Rojas.

Voley Categoría Escuela Damas: Zoé Rafael. Categoría Escuela Caballeros: Leonel Rial. Categoría Tira Juvenil Damas: Iara Ramos y Florencia Martínez. C ategoría Tira Juvenil Caballeros: Tomás Aquino y Juan Martínez. Categoría Mayores Caballeros: Mauricio Viller. Categoría Maxi Voley Competitivo Damas: Belén Igounet. Categoría Maxi Voley Competitivo Caballeros: Edgardo Casanova. Categoría Recreativo Damas: Silvina Bergara. Categoría Recreativo Mixto: Julián Bardach Lamarca.

MENCIONES ESPECIALES:

Atletismo Individual Ariana Gómez: 1er. Puesto 80 metros con vallas. Campeonato Provincial Sub 14. 1er. Puesto Salto en largo. Campeonato Provincial Sub 14. 3er. Puesto en 80 metros con vallas Campeonato Provincial Sub 16. 3er. Puesto en salto en largo. Campeonato Provincial Sub 16. 3er. Puesto 80 metros con vallas Juegos Bonaerenses Categoría Menores Libres. Bianca Chiorazzo: 3er. Puesto lanzamiento de martillo. Campeonato Provincial Sub 14. Tamara Conti: 3er. Puesto lanzamiento de jabalina. Campeonato Provincial Sub 14. Lisandro Domínguez: 3er. Puesto Salto en Alto. Campeonato Provincial Sub 14. Aylén Hernandorena: 2do. puesto Pentatlón Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas Sub 14. Ulice Villalba: 1er. Puesto Posta 5 x 80 metros llanos Juegos Nacionales Evita. 1er. Puesto Hextlón Juegos Bonaerenses Categoría Menores Libres. 2do. Puesto Hexatlón Juegos Nacionales Evita. 2do. Puesto lanzamiento de jabalina Campeonato Provincial Sub 16. 2do. puesto salto con garrocha. Campeonato Provincial Sub 16. Ivo Torres: 2do. Puesto salto triple Campeonato Provincial Sub 16. 3er. puesto salto con garrocha. Campeonato Provincial Sub 16. Malena Rodríguez: 3er. Puesto Hexaltón Campeonato Nacional Sub 16. 2do. Puesto salto en alto. Campeonato Provincial Sub 16. 3er. Puesto Pentatlón Juegos Bonaerenses Categoría Menores Libres. 3er. Puesto Hexaltón Campeonato Provincial Sub 16. Julieta Rodríguez: 2do. Puesto Hexatlón Campeonato Argentino de Pruebas Combinadas Sub 16. 2do. Puesto Hexatlón Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas Sub 16. 2do. Puesto lanzamiento de jabalina Campeonato Provincial Sub 16. 2do. Puesto salto con garrocha. Campeonato Provincial Sub 16. 3er. Puesto Lanzamiento de Jabalina Juegos Bonaerenses Categoría Menores Libres. Bianca Amante: 2do. Puesto en 1500 metros con obstáculos. Campeonato Provincial Sub 16. Iara Herrera: 1er. Puesto Hexatlón Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas Sub 16. Valentín Solís: 1er. Puesto 110 metros con vallas. Campeonato Provincial Sub 20. 2do. Puesto 110 metros con vallas. Campeonato Nacional Sub 20. 2do. Puesto 110 metros con vallas. Campeonato Provincial Sub 18. 2do. Puesto Salto Triple Campeonato Provincial Sub 18. 2do. Puesto Salto en Largo. Campeonato Provincial Sub 23. 3er. Puesto Salto en Largo Campeonato Provincial Sub 18. 3er. Puesto Decatlón Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas Sub 18. 3er. Puesto 110 metros con vallas Campeonato Nacional de Clubes Sub 20. 3er. Puesto Salto Triple. Campeonato Provincial Sub 20. 3er. Puesto Salto en Alto Categoría Juveniles Juegos Bonaerenses. Sebastián Gómez: 2do. Puesto Lanzamiento de Bala. Campeonato Provincial Sub 20. Juan Martín Marquine: 1er. Puesto Salto en alto. Campeonato Nacional de Mayores. 1er. Puesto Decatlón. Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas Sub 20. 1er. Puesto Salto en alto. Campeonato Provincial Sub 23. 1er. Puesto Salto en alto. Campeonato Provincial Sub 20. 3er. Puesto Salto en alto. Campeonato Nacional Sub 23. Paula Díaz: 3er. Puesto salto en largo. Campeonato Nacional Sub 23. Agostina Ríos: 1er. Puesto Heptatlón Campeonato Nacional Sub 23. 2do. Puesto Heptatlón Campeonato Nacional de Mayores. 9no. Puesto 400 metros con vallas Campeonato Panamericano Universitario. 1er. Puesto 400 metros con vallas Campeonato Nacional Universitario.

1er. Puesto 400 metros con vallas Campeonato Provincial de Mayores. 2do. Puesto 100 metros con vallas Campeonato Provincial Sub 23. 2do. Puesto 800 metros llanos Campeonato Provincial Sub 23. 3er. Puesto Heptatlón Gran Prix Sudamericano de Mayores. Eric Muga: 1er. Puesto Lanzamiento de Disco Campeonato Nacional de Mayores. 2do. Puesto Lanzamiento de Bala. Campeonato Nacional de Mayores. 1er. Puesto Lanzamiento de Bala. Campeonato Nacional Universitario. Carolina Vera 1er. Puesto Lanzamiento de Bala Campeonato Argentino Master 2018 1er. Puesto Lanzamiento de Disco Campeonato Argentino Master 2018 Mauricio Villanova: 1er. Puesto Categoría Tenaris 10 KM. 3er. Puesto General Masculina 10 KM Tenaris. 3er. Puesto Categoría 30-34 años 10 KM San Isidro. Silvana Hernández: 1er. Puesto 21 KM Reebok. 1er. Puesto 10 KM Racing Capilla. 1er. Puesto 10 KM Mar del Plata. 1er. Puesto Categoría Comunidad Campana 10 KM Tenaris. 2do. Puesto General Damas 10 KM Tenaris. Noelia Guillermin: 1er. Puesto 10 KM Reebok. 2do. Puesto 10 KM Racing Capilla. 2do. Puesto Categoría 25-29 años 10 KM Fleni. 2do. Puesto Categoría Comunidad Campana 10KM Tenaris.

Yamila Benítez: 2do. Puesto Categoría 10 KM Capilla Racing. 3er. Puesto Categoría Comunidad Campana 10 KM Tenaris. 3er. Puesto Categoría General 10 KM TZ.

Agustín Granlund: 1er. Puesto Categoría 10 KM TZ. 2do. Puesto Categoría 10 KM ASICS. 3er. Puesto Categoría 10 KM Racing Capilla.

Atletismo Equipos: Posta 5 x 80 Caballeros: 2do. Puesto Campeonato Provincial Sub 14: Integrantes: Agustín Andrada, Simón Caffaro, Lisandro Domínguez, Leonel Giuliano y Micaias Otto. Posta 5 x 80 Damas: 3er. Puesto Campeonato Provincial Sub 14: Integrantes: Alfonsina Galarza, Ariana Gómez, Aylen Hernandorena, Ernestina Torres y Belén Giuliano. Posta 5 x 80 Damas: 1er. Puesto Campeonato Provincial Sub 16: Integrantes: Julieta Rodríguez, Malena Rodríguez, Ariana Gómez, Iara López y Aylen Hernandorena. Posta 5 x 80 Caballeros: 2do. Puesto Campeonato Provincial Sub 16: Integrantes: Tomás Muñoz, Lautaro Sánchez, Juan Pablo Lares, Ulice Villalba e Ivo Torres. Equipo Sub 16: 3er. Puesto Copa Nacional de Clubes Sub 16: Integrantes: Tomás Muñoz, Lautaro Sánchez, Enzo Peña, Ulice Villalba, Ivo Torres, Nadia Kissner, Lautaro Sánchez, Iara López, Iara Herrera, Yazmin Arapey, Ariana Gómez, Malena Rodríguez, Julieta Rodríguez y Bianca Amante: Entrenadores: Diego Marquine, Yamila Benítez, Juan Parodi y Juan Martín Marquine.

Equipo Running CCC: 1er. Puesto por equipos de los 10 KM Capilla Racing Club: Integrantes: Silvana Hernández, Noelia Guillermin, Maria Bulo, Yamila Benítez, Leticia Rodríguez, Victoria Flego, Matías Gómez, Agustín Granlund, Mauricio Tartaglini, Mauricio Villanova, Damián Reynoso, Rodrigo Cruz y Hugo Cardoso. Entrenador: Diego Marquine.

Básquet Individual: Santiago Somoza: Integró la Selección de la ABZC que obtuvo el 1er. Puesto en el Torneo Zonal de la categoría Sub 13. Lucio Cadelli: Integró la Selección de la ABZC que obtuvo el 1er. Puesto en el Torneo Zonal de la categoría Sub 15. Alejo Herrera: Integró la Selección de la ABZC que obtuvo el 1er. Puesto en el Torneo Zonal de la categoría Sub 15. Martín Delgado: Integró la Selección de la ABZC que obtuvo el 1er. Puesto en el Torneo Zonal y Provincial de la categoría Mayores

Marco Dell Acqua: Integró la Selección de la ABZC que obtuvo el 4to. Puesto en el Torneo Provincial de Maxi Básquet.

Básquet Equipos: Equipo Categoría Sub 19: Obtuvo el 3er. Puesto Campeonato Zona A ABZC 2018. Integrantes: Máximo Friztler, Joaquín Aguilar, Juan Cruz Álvarez Tello, Alejo Herrera, Matías Pagura, Franco Garín, Agustín Hernández, Lucio Cadelli, Juan Sebastián Manrique Landriel, Gonzalo Corbal, Francisco Irisarri, Lautaro Gherbi, Mateo Díaz Martínez, Joaquín Acosta, Agustín Ailloud y Thiago Guevara. DT: Sebastián Silva. AT: Martín Trovellesi. PF: Martín Valerio. Equipo Categoría +45: 1er. Puesto de la Categoría organizado por la ABZC. Integrantes: Gustavo Palacios, Marcos Cabral, Mariano Misenta, Hugo Tomei, Miguel Bianchi, Eduardo Barbosa, Roberto Schramm, Juan Ignacio Moroni, Gastón Molina, Fernando Portinaro, Damián Gauthier, Diego Bortolatto, José Demonte, Federico Sinay, Hugo Taboada, Rodolfo Visintín y Marco Dell Acqua.

Escuela de Fútbol Individual: Valentín Spinazzi: Goleador y Mejor Jugador Torneo Invierno Sub 9 Liga de Escuelas de Fútbol. Joaquín Sciponi: Mejor Jugador Torneo Invierno Sub 13 Liga de Escuelas de Fútbol.

Escuela de Fútbol Equipos: Equipo Sub 11 Campeón Copa de Plata Liga de Escuelas de Fútbol 2018: Integrantes: Juan Igancio Bidondo, Teo Caro Dib, Santino Cordone, Pietro Dapian, Santino Fiordanelli, Lautaro García, Mauro Garofalo, Agustín Ghigliazza, Antonio Malaszuk, Joaquín Morrone, Joel Palacios, Nicolás Pérez, Francisco Ponce, Matías Rodríguez, Juan Ruiz, Valentino Sánchez, Mauro Semeguen, Thiago Spinazzi, Benito Sposatto, Enzo Valentinuzzi, Felipe Viviant, Bautista Zaninni y Edgardo Sanabria (DT). Equipo Sub 15 Campeón Copa de Plata Liga de Escuelas de Fútbol 2018: Integrantes: Gerónimo Baldivares, Julián Bassi, Bautista Bressan, Lucío Capezutto, Stefano Cemarelli, Nahuel Coronel, Nicolás Demarco, Lucas Gerbi, Giuliano Lauretti, Nicolás Gómez, Lucas Martínez, Santiago Minucci, Juan Ignacio Paredes, Thiago Reggio, Ignacio Ricca, Tomás Roca, Santiago Rodríguez, Jeremías Sanabria, Manuel Vidal y Maximiliano Coronel (DT).

Equipo Sub 9 Sub-Campeón Copa de Plata Liga de Escuelas de Fútbol 2018: Integrantes: Santiago Alsogaray, Benjamín Altimari, Valentino Amaya, Valentino Arona, Facundo Arrambide, Valentino Borgonone, Juan Cruz Cejas, Matías Céliz, Máximo Di Pietro, Ignacio Ercolano, Vicente Flego, Santino Gómez Silva, Vicente Jaurena, Gael Juárez Padilla, Agustín López, Gaspar Malaszuk, Agustín Padula, Benjamín Palacios, Matías Patroni, Santino Pérez, Lucio Rafael, Alejo Rey, Álvaro Rodríguez, Jeremías Rodríguez, Ignacio Saavedra, Gonzalo Saavedra Resio, Federico Senar, Valentín Spinazzi y Benjamín Zoilo Lobato; Adriel Zanutini (DT) y Octavio Durian (DT).

Equipo Sub 13 Sub-Campeón Copa de Plata Liga de Escuelas de Fútbol 2018: Integrantes: Martín Aristia, Gerónimo Balvidares, Nahuel Bases, Santiago Canci, Ticiano Castro, Benicio Cingolani, Valentino D´Ambrosio, Lucas Ercolano, Santino Flego, Gonzalo Martínez, Santiago Martínez, Bautista Mercier, Joaquín Morales, León Nolli, Joaquín Pasquet, Matías Peiretti, Agustín Piccini, Benicio Posadas, Joaquín Sciponi, Mauro Semeguen, Lautaro Zarantonello y Maximiliano Dimenna (DT).

Equipo Sub 17 Sub-Campeón Copa de Plata Liga de Escuelas de Fútbol 2018: Integrantes: Juan Manuel Carcagno, Emiliano Carneiro, Sebastián Castillo, Bautista Corzo, Nicolás Demarco, Nicolás Gómez, Giuliano Lauretti, Facundo Maidana, Lucas Martínez, Alejo Medina, Nicolás Peiretti, Hernán Raza, Thiago Riggio, Santiago Rodríguez, Jeremías Sanabria, Tomás Sánchez y Maximiliano Coronel (DT).

Gimnasia Artística Individual: Mia Savastano: 1er. Puesto Individual Nivel C2 Categoría Pre-Infantil Torneo Nacional de Clubes Nivel C. 5to. Puesto Individual Torneo Nacional Federativo Nivel C2. Sol Pacheco: Integró la Selección de la Federación Metropolitana de Gimnasia que obtuvo el 2do. Puesto en el Torneo Nacional C1.

Gimnasia Artística Equipo: Equipo Nivel C1 Infantil (11 y 12 años): 3er. Puesto por equipo Torneo Nacional de Clubes Nivel C: Integrantes: Sol Pacheco, Mia Prelato, Ana Siri. Entrenadores: Camilo Cáceres Frerking y Celina Cáceres Frerking.

Hockey Equipo: Equipo 7ma. División: 1er. Puesto en su Zona y 6to. Puesto Tabla General Seven Mar del Plata. Integrantes: Lucía López, Lucía Rossi, Francesca Porfiri, Morena García, Maite Cantlón, Celeste Carrazan, Sofía Vera, Violeta Maisonobe, Sol Galindo y Oriana Medina.

Torneo de Fútbol: "Pollos Santa Isabel": Campeón Copa Sunny Trofeos Verano 2018. Integrantes: Facundo López, Nicolás Cossali, Sebastián Cossali, Emanuel Bruno, Alejo Sarna, Santiago Aguilar, Jonathan Boscoso, Franco Di Antonino, Martín Baigorri, Santiago Mosqueira, Martín Ferreyra, Joaquín Gutiérrez, Maximiliano Coronel y Emilio Boveri. "Quiniela Chino de la Suerte/Carnicería Belén": Campeón Torneo Apertura Copa Ameghino Servicios 2018. Integrantes: Juan Carrizo, Leonel Bargas, Luciano Murua, Francisco Gabriel Albornoz, Rodrigo Martínez, Fernando Canci, Diego Saubaber, Claudio Espíndola, Guillermo Muñoz, José Martínez, Sebastián Fraticelli, Julio Fernández, Juan Monzón, Miguel Herrera, Rubén Betanzos, Hernán Semeguen, Raúl Espíndola y Mario Velurtas. DT: Facundo Arona.

"El Barril Bar Pool": Campeón Torneo Clausura Copa Ameghino Servicios 2018. Integrantes: Gustavo Bergara, Marcelo Cabral, Mauro Fernández, Diego Sánchez, Cristián López, Matías Bianchi, Mario A. Chalu, Miguel Viguera, Horacio Falcón, Héctor López, Carlos Antoniassi, Pablo López, Guillermo Liz, Gastón López, Leonardo Romero, Gabriel Favret, Juan Ignacio Tuculet y Carlos Rivas.

"Quiniela Chino de la Suerte/Carnicería Belén": Campeón Recopa Copa Ameghino Servicios 2018. Integrantes: Juan Carrizo, Leonel Bargas, Luciano Murua, Juan Miguel Savastano, Damián Facundo Arona, Fernando Canci, Diego Saubaber, Claudio Espíndola, Guillermo Muñoz, José Martínez, Sebastián Fraticelli, Julio Fernández, Fabián J. Torres, Miguel Herrera, Rubén Betanzos, Hernán Semeguen, Raúl Espíndola y Mario Velurtas.

Tenis: Equipo Categoría Sub 12: LET (Liga de Escuelas de Tenis). Equipo Categoría +60 Damas: 2do. Puesto 3ra. División Asociación Argentina de Tenis, Integrantes: Patricia Mentasti, Analía Novaco, Mónica Lladó, Alejandra Pavese, Alicia Güerci, Eliana Blanco y María José Guridi.

Natación Individual: Agostina Hein: Logró 4 medallas en el Campeonato Nacional de Infantiles y Menores 2018. Integrante de la Selección Categoría Infantil de FANNBA.

Natación Equipos: Equipo Categoría Promocional: 2da. Posicion Torneo Clausura 2018 FANNBA. Integrantes: Máximo Magnana, Renata Moscato, Agostina Hein, Emma Migueles, Albertina Cingolani, Santino Albarellos, Santiago Abbate, Felicitas Furchi, Ian Medina, Lucas Ríos, Catalina Kissner, Valentina Furchi, Valentina Canepa Sileoni, Julieta Llanos, Ezequiel Ruiz, Mateo Sadovsky, Juan Ignacio Tornatori, Julián Velázquez, Julieta Lemucchi, Milán Colombano, Bautista Liendro Canale, Tomás Rodríguez, Miltón Fernández, Franco Ríos y Tomás Lemucchi. DT: Darío González. Equipo Categoría Master: Finalizó en la 2da. Posición del Gran Prix 2018 de la categoría organizado por FANNBA. Integrantes: Juan Tamagno, Javier Rolón, Juan Ignacio Ugarte, Damián Canepa, Silvio Della Salla, Germán Freile, Leonardo Luraschi, Agustina Tamagno, Mariana Sallustio, Giuliano Zarantonello, Pablo Fernández, Sebastián Canteros, Pablo Marchese, María de los Angeles Labriola, Romina Giordano, Cintia Ibarguengoitia, Silvana Chávez, Matías Bordenave. DT: Darío González.

Rugby Individual: Martín Marcos Integró el Seleccionado de Bs.As. Desarrollo M16 que logró el Campeonato Argentino.

Rugby Equipos: Plantel Superior: Logró el Ascenso a la 2da. División de la URBA Integrantes: Oscar A. VILLALBA, Leonardo A. VEGA, Leo S. CORREA, Adrián S. LUGO, Alan P. GONZALEZ, Santiago SAUTON, Gabriel PUJOL, Ariel A. MOLINA, Alejo VARCASIA, Nicolás D. ROGGERO RAMIREZ, Carlos J. SAYA CRUZ, Adriel MERLI, Alfredo DELGADO, Andrés Luis TORRES. Matías MALAMUT, Franco CASANOVA, Andrés S. MORENO, Carlos OLIVETO, Javier R. PEREZ CAFFARENA, Lautaro NELLI, Franco PITTARI, Julián A. AGOSTINO CEÑA, Bruno CALLE, Octavio PERALTA CELAYA, Fabián N. TOLEDO, Martín LESCANO, Guillermo N. CUEVAS, Laureano SALAS, Juan I. TORCHIO, Nicolás PASOTTI, Guillermo H. TORRES, Nazareno ALAGUIBE, Facundo CERDA, Franco VELAZQUEZ, Carlos A. DIAZ (Capitán), Juan F. CALVI (Sub Capitán), Andrés KIBISZ, Cristian GILES DELGUI, Julian Emanuel ROLDAN y Ángel BALLESTEROS VIELMA. Cuerpo Técnico: Cesar Gigena (Head Coach), Nicolás Danylyszyn (Entrenador), Gustavo Calvi (Entrenador), Mariano Casas (Entrenador) y Horacio Cali (Médico).

Voley Individual: Giuliano Turcitu: Integró la Selección de la Federación Metropolitana de Voley que obtuvo el 1er. Puesto del Torneo Nacional de la Categoría Sub 15

Voley Equipos: Categoría Sub 15 Caballeros: 2do. Puesto Juegos Bonaerenses 2018. Integrantes: Facundo Caamaño Bresba, Federico Ríos, Juan Pablo Dapian, Emilo José Mitchell, Luca Damiano, Ignacio Romero Allegri, Valentín Hasperue, Tomás Acuña, Lucas Etchechoury y Giuliano Turcitu. DT: Rubén Rosales, Gabriel Martra y Lucas Castón. Categoría Sub 18 Caballeros: 3er. Puesto Juegos Bonaerenses 2018. Integrantes: Juan Pablo Zec, Federico Dorado, Franco Masi, Fausto Bellanger, Ranses Cascu, Ian Barranco, Juan Corsaro, Juan Giulietti, Iván Carballo y Francisco Etchechoury. DT: Rubén Rosales, Gabriel Martra y Lucas Castón. Equipo División de Honor Caballeros: Obtuvo el 3er. Puesto en el Torneo de División de Honor 2018 organizado por la Federación Metropolitana. Integrantes: Alejandro Arraya, Facundo Funes, Mauricio Viller, Lucas Gregoret Iván Postemsky y Maximiliano Scarpin, Federico Leone, Michel Verasio. DT: Miguel Mudir. AT: Rubén Rosales. Preparadores Físicos: Alejandro Urtiaga y Pablo Tachela. Manager: Matías Zukowsi. Equipo Categoría Maxi Voley Comp. Caballeros: 3er. Puesto Torneo Nacional Master Gualeguaychu 2018. Integrantes: Alejandro Perez, Alejandro Bellanger, Daniel Palacios, Jorge Malina, Angel Rojas, Ruben Giullietti, Emilio Cano, Sergio Acuña, Guillermo Araldi, Marcelo Genovesi, Martin Pometti, Loro Moyano, Roberto Perez, Fabián Gamboa y Edgardo Casanova. DT: Marianella Reinatti. Equipo Categoría Sub 13 Tira Juvenil de Damas: 3er. Puesto por Categoría en la Zona Campeonato del Nivel C de la Federación Metropolitana de Voley. Integrantes: Delfina Pujol, Pilar Aranguez, María Clara Boveri, Kiara Isa, Josefina Samudio, Rosario Cabrera, Sol Gaynor, Maite Lencina, Belén Giuliano, Lucía Urouro, Constanza Pereira, Emilia Gómez, Aldana Mezano, Estafanía Daria, Zoe Rafael, Mia Fioranelli y Eliana Cepernic. Equipo Categoría Sub 15 Tira Juvenil de Damas: 1er. Puesto por Categoría en la Zona Campeonato del Nivel C de la Federación Metropolitana de Voley. Integrantes: Maia Capotosto, Delfina Viani, Milagros Peña, Julieta Zapata, Catalia Schiera, Giuliana Biasioli, Ariana Demianini, Francesca Demianini, Iara Ramos, Camila Marinetto, Rocío Donda, Paloma Federico, Juana Medici, Delfina Turano, Martina Padovani, Valentina De Armas y Eliana Cepernic. Equipo Categoría Mai Voley Comp. Damas: 1er. Puesto Copa Ferro Remax. Integrantes: Gabriela Lorden, Valeria Giménez, Analia Terrens, Ana Vidal, Belén Igounet, Marilina Nabais, Eleonora Castelaneli, Laura Portechela, Verónica Urbina, Marcela Bresba, Sandra Ruiz, Cecilia Casanovas, Adriana Fioranelli y Nancy Gutiérrez. DT: Sebastián Cabral.

PROMESA DEPORTIVA 2018. Valentín Solís (Atletismo). Con 18 años, participo en los Campeonatos Provinciales y Argentinos de las Categorías Sub 18, Sub 20 y Sub 23 donde logró 10 medallas en todo el año donde se destacan: 1er. Puesto 110 metros con vallas. Campeonato Provincial Sub 20. 2do. Puesto 110 metros con vallas. Campeonato Nacional Sub 20. 2do. Puesto 110 metros con vallas. Campeonato Provincial Sub 18. 2do. Puesto Salto Triple Campeonato Provincial Sub 18. 2do. Puesto Salto en Largo. Campeonato Provincial Sub 23. 3er. Puesto Salto en Alto Categoría Juveniles Juegos Bonaerenses. Giuliano Turcitu (Voley) Integró la Selección de la Federación Metropolitana de Voley que obtuvo el 1er. Puesto del Torneo Nacional de la Categoría Sub 15. Integró el equipo de la Categoría Sub 15 del Club que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Bonaerenses 2018.

DEPORTISTA SENIOR 2018. Silvana Hernández (Atletismo) 1er. Puesto 21 KM Reebok. 1er. Puesto 10 KM Racing Capilla. Además integró el equipo que obtuvo el 1er. Puesto por equipos. 1er. Puesto 10 KM Mar del Plata. 1er. Puesto Categoría Comunidad Campana 10 KM Tenaris. 2do. Puesto General Damas 10 KM Tenaris.

Mariano Misenta (Básquet) Goleador e integrante del equipo de la Categoría +45 más conocidos como "Los Lagartos" que obtuvieron el Campeonato Oficial de la Categoría organizado por la Asociación de Básquet de Zárate-Campana.

DEPORTISTA DEL AÑO 2018:

Agostina Ríos (Atletismo): 1er. Puesto Heptatlón Campeonato Nacional Sub 23. 2do. Puesto Heptatlón Campeonato Nacional de Mayores. 9no. Puesto 400 metros con vallas Campeonato Panamericano Universitario. 1er. Puesto 400 metros con vallas Campeonato Nacional Universitario. 1er. Puesto 400 metros con vallas Campeonato Provincial de Mayores. 2do. Puesto 100 metros con vallas Campeonato Provincial Sub 23. 2do. Puesto 800 metros llanos Campeonato Provincial Sub 23. 3er. Puesto Heptatlón Gran Prix Sudamericano de Mayores.

Carlos Díaz (Rugby): Capitán del equipo de 1ra. División del Club que ascendió a la 2da. División de la URBA.