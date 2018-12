La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/dic/2018 HCD:

Empantanado, el proyecto de enrase de edificios comienza a mirar el 2019







Hay bloques de la oposición que tienen una postura muy dura frente a la habilitación de edificios con más altura sobre las principales avenidas de la ciudad. Los impulsores detrás del proyecto de enrase de edificios, una de las iniciativas más relevantes que quedan por debatirse en el Honorable Concejo Deliberante, deberán esperar sentados el próximo año legislativo para volver a intentarlo. Es que, según pudo averiguar La Auténtica Defensa, el proyecto que se discute en la comisión de Obras Públicas no reúne consenso y está lejos de ambicionar su aprobación de cara a la última sesión legislativa del año. El proyecto había sido largamente discutido en el Consejo Urbanístico Ambiental (CUA), donde los profesionales del Colegio de Arquitectos y las bancadas opositoras habían sido quienes más reparos antepusieron a su avance. De hecho, el texto original introducido por la Secretaría de Obras Públicas terminó sufriendo varias modificaciones que recortaron de manera sensible su impacto en el caso urbano. Pero estas concesiones otorgadas por el Gobierno municipal no son suficientes para algunos concejales disidentes que, tanto en la comisión de Obras como por los pasillos del HCD, vienen manifestando su fuerte disconformidad. Y en el marco de una oposición unida y en fila frente a Cambiemos, es muy difícil imaginar una votación dispareja, más aún ante un proyecto tan decisivo. No está claro si algún bloque político de la oposición tiene una postura más favorable al cambio de normativa, que autoriza el enrase de edificios sobre las avenidas Sarmiento y Dellepiane-Lavalle. Lo que sí está confirmado es la presencia de voces extremadamente críticas a la iniciativa, que reclaman "más tiempo" de análisis o incluso ven como una amenaza al modo de vida campanense la proliferación de construcciones verticales. "Andá a decirle al vecino de un chalet que tenía que convivir con un edificio en su manzana, que ahora va a tener otro o varios más al lado", le expresó un edil a este medio. Otro de los cuestionamientos llama la atención sobre la presión a la que están sometidos hoy los servicios públicos en el casco urbano, situación que afecta a la distribución de agua, las cloacas o incluso el drenaje de las calles. "Hace falta un plan estratégico", señalan desde la oposición. Un pedido similar había hecho el Colegio de Arquitectos en una de las primeras sesiones del CUA que trató el proyecto. El Gobierno ya se encargó de dejar en claro cuán importante es este proyecto para sus planes. "Cuando se hizo la reforma anterior del Código de Ordenamiento Urbano, se puso un límite que va a contramano de la tendencia de las ciudades y del mejor uso de los recursos. Campana ha crecido horizontalmente durante mucho tiempo, y eso lleva a una economía de infraestructura que hay que extender hacia cada barrio alejado, cuando la infraestructura amortizable es la que te permite ir hacia arriba", explicó el secretario de Descentralización, Sergio Roses, durante una conferencia de prensa brindada días atrás. Además, indicó que "crecer en altura alrededor de las calles principales" es la estrategia urbanística que siguen las principales ciudades. Falta apenas tres días hábiles para la sesión de prórroga del 26 de diciembre, la última pautada en lo que resta del 2018. Empantanado, el enrase de edificios se resigna y comienza a mirar de reojo el próximo año legislativo. Por ahora, no da la altura.



El Boulevard Park, ubicado en Lavalle y 25 de Mayo, sería uno de los edificios al que se podría enrasar si se aprueba el proyecto que está en el HCD.



