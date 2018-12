La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/dic/2018 Está anegado el camino colector de Ruta 12 que lleva al canal Yrigoyen







Es a la altura del primer puente del Complejo Zárate-Brazo Largo. Vecinos aseguran que Vialidad Nacional dejó obras inconclusas. El camino lateral a la Ruta Nacional 12 en el sector insular que pertenece al partido de Campana se encuentra anegado, lo que complica el acceso y egreso de los vecinos que viven en la zona. Según campanenses que dialogaron con un cronista de este medio, Vialidad no finalizó los trabajos de mejoras que había proyectado a lo largo del año, por lo que las lluvias siguen constituyendo una dificultad para la circulación. Y es que el camino colector a la Ruta Nacional 12, y que representa una vía de ingreso hacia las propiedades ubicadas a la orilla del canal Yrigoyen, se encuentra anegado por la falta de escurrimiento del agua caída por los temporales de los últimos días. De acuerdo a las imágenes acercadas por los vecinos, el paso por dicho camino a la altura del primer puente del complejo Zárate-Brazo Largo es verdaderamente complicado, lo que afecta no solo su modo de vida sino también su actividad económica, ya que muchos de ellos viven del turismo.

No es la primera vez que los vecinos del canal Yrigoyen reclaman obras de infraestructura..





Los temporales de los últimos días complicaron la circulación por la zona.



Está anegado el camino colector de Ruta 12 que lleva al canal Yrigoyen

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: