"Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma": -Julio Cortázar. Las palabras encierran una curiosa historia que narra su viaje en el tiempo y en el espacio, y el español es especialmente rico en historias de palabras. La historia de nuestra lengua está llena de préstamos del latín, el griego, el árabe, el vasco, el francés y el inglés, que se han adaptado en su forma y muchas veces también en su significado. Por otra parte, la expansión del español en el mundo, especialmente en América, ha hecho que muchas palabras cobren significado propios en algunos países. Desde que tengo memoria, las palabras y sus matices me han fascinado como un fenómeno mágico, objetos que aprendí a amar, disfrutar y acariciar. Creo que todavía que todavía no sabía leer cuando alguien me dijo que las palabras que usamos cada día nos acompañan en algunos casos desde hace miles de años; pero recuerdo que esa idea me impresionó mucho, aunque me tomó algunos años entender cabalmente su sentido. Las palabras son música cargadas de significado. Con algunas variaciones propias de su antiguedad, los términos que usamos son los mismos que un día pronunciaron los sacerdotes babilónicos, los guerreros persas, los faraones egipcios y los sabios griegos. Cuando expresamos un juramento de amor, aunque no lo pensemos y ni siquiera lo sepamos, estamos usando casi las mismas palabras que algún día, ya olvidado en la noche de los tiempos, probablemente hayan usado Paris y Elena; Marco Antonio o Dante y Beatriz. Además de las curiosas anécdotas que nos ayudan a entender mejor cada palabra de nuestra lengua, encontramos el verdadero origen de las letras y frases que usamos en forma cotidiana pero desconocemos su procedencia. La historia de las palabras es un viaje interesante por significados y episodios históricos que dieron vida a antiguos conceptos que se transformaron para surgir hoy en día renovados. Las palabras nos hacen quedar suspendidos en el ensueño de una historia remota contada muchas veces de manera fácil y entretenida y que podemos leer de a bocados sin perder el hilo de lo que se habla o se narra. ¿Cómo nos llevan a percibir el crepitar y unirlas con el sonido de la leña en el fuego?; o la palabra tormenta con un barco encallado en las rocas? La historia de las palabras es una travesía interesante por significados y episodios curiosos en los que surgieron, se emparentaron o se separaron expresiones que hoy en día conforman nuestro vocabulario e imaginario que tienen mucho sentido o ya no tanto. Partiendo de que la palabra es un elemento linguístico independiente y de que es una unidad de la lengua que resulta muy fácil de identificar, tanto en el habla, en las señas, como en la escritura; es identificada como un símbolo, ya que tiene como referente objetos del mundo, externos al lenguaje. El lenguaje es, desde tiempos inmemoriales, algo inherente al ser humano. Por éso, evoluciona como si fuera un ser vivo. El lenguaje nace, se desarrolla, evoluciona y en algunas ocasiones, también muere. Diariamente usamos multitud de palabras que, por habituales, olvidamos que también tienen una historia. Aquí tenemos un ejemplo: Murciélago: Deriva del latín. "Mus" que significa ratón y "ciélago" que significa ciego. Literalmente ratón ciego. ¿Cuál es el poder de una palabra? Es la canción de cuna de una madre o el discurso del líder o la carta de amor del amado o la queja de alguien o una llamada de protesta. Rabia, tristeza, felicidad, sorpresa, pertenencia, aislamiento, cualquier tipo de emoción, con una palabra se destruye o se construye. Mientras más palabras tengas, serán más claros tus pensamientos y más podrás expresarlos. Todo se mueve rápido ahora, así que la comunicación también es rápida. Pero la tragedia que ha logrado esta velocidad es que ha sacrificado la profundidad de las palabras. Queremos hablar más rápido para que todo sea rápido. El lenguaje es algo muy poderoso y por lo tanto las palabras también lo son. Con nuestras palabras podemos transmitir a la próxima generación nuestra experiencia, nuestro aprendizaje y nuestro conocimiento. ¿Y qué es el lenguaje? ¡Palabras! Aprendamos a respetar las palabras, a amarlas, a entablar una amistad con ellas; tratemos de oírlas y hablémonos prestando atención.

El Rincón de Aléthea:

Tejiendo historias; La Palabra

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: