El directorio del Fondo Monetario aprobó la segunda revisión del acuerdo y elogió la política económica y monetaria del Gobierno: "Está dando resultados".

El Fondo Monetario Internacional aprobó este miércoles la segunda revisión del acuerdo stand by con la Argentina y autorizó un tercer desembolso por US$ 7.600 millones, el cual forma parte del auxilio global otorgado al país, al tiempo que evaluó que "está dando resultados" la política económica y monetaria del Gobierno de Mauricio Macri. "El directorio ejecutivo del FMI concluyó el día de hoy la segunda revisión de la evolución económica de Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By a 36 meses aprobado el 20 de junio de 2018", indicó el organismo en un comunicado emitido desde la sede de Washington. Si bien realizó elogios, el Fondo formuló advertencias vinculadas con la caída de la economía y el malhumor de los mercados internacionales contra la Argentina. Este desembolso es el tercero del año que concreta el Fondo -el primero en junio y el segundo en octubre- por lo ya entregó US$ 28.090 millones de un volumen total superior a los US$56 mil millones. La reunión del board de este miércoles en Washington estuvo liderada por David Lipton, subdirector gerente del Fondo, porque Christine Lagarde, la directora, está actualmente de gira por África.