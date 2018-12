El juez Dias Toffoli puso fin a un nuevo forcejeo judicial en torno al ex mandatario, que e había visto beneficiado por por el fallo de otro magistrado del máximo tribunal. El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), José Antonio Dias Toffoli, suspendió este miércoles un fallo emitido poco antes por otro juez de esa misma corte que abría la puerta a la liberación del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que purga una pena de 12 años de cárcel por corrupción. "Concedo la suspensión de la medida cautelar para suspender los efectos de la decisión anunciada el día de hoy", escribió Días Toffoli, poniendo fin así a un nuevo forcejeo judicial en Brasil en torno al ex mandatario de izquierda (2003-2010).

El presidente de la corte suprema de Brasil, Jose Antonio Diaz Toffoli, suspendió la medida cautelar que podría haber dejado libre a Lula. Aquí junto al flamante presidente Bolsonaro.

Internacionales:

El presidente de la Corte Suprema de Brasil suspendió el fallo que podía liberar a Lula

