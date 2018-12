Recibí el llamado del amigo y guía de pesca Cacho Toller de Concordia Entre Ríos el que me daba cuenta de un gran cardumen de surubí por la zona. Por compromisos asumidos con anterioridad no pude viajar esta vez pero en mi representación asistieron a la invitación los amigos y colaboradores Oscar Enrique Suarez y Gustavo Sandoval los que vivieron una jornada y media de pesca de las que solemos llamar Inolvidables. De esta manera recorrieron los 350 km que nos separan de esta bella localidad y se alojaron en las cabañas Dakota, muy confortables y cómodas no solamente para pescadores sino que también muy familiar, ya que cuenta con una pileta de natación y todos los servicios, realmente un lugar muy confortable y con una atención inmejorable. A la mañana siguiente después del desayuno, a las 8 de la mañana se encontraron con Cacho y se alistaron para embarcar, después de navegar por unos 15 minutos prepararon los equipos para intentar con el dorado. El primer pique fue un dorado que no llegaba a los tres kilos y después de dar 2 o 3 saltos solo se dio su liberación, pasado el mediodía el guía sugirió, (ya que el río estaba en creciente) que probaran con el surubí, una acertada recomendación, porque con equipo un poco más pesado y haciendo trolling en la segunda pasada por el veril Gustavo clavó un surubí de un porte excelente, el cual le llevó más de 25 minutos de lucha, al subirlo a la embarcación acusó más de 30 kilos, alegría, fotos y al agua. La segunda captura fue por parte de Oscar pique violento y una corrida para la costa, después de varios minutos de lucha lo pudieron subir, el cual acusó ya cerca de 45 kg, fotos y al agua. Después de esto y cayendo la tarde Cacho consulto ¿se animan a hacerle otra pasadita al dorado?, demás está decir la contestación. Apenas pasados pocos minutos de lanzar las carnadas al agua, nuevamente Oscar tuvo una corrida impresionante, para después quedarse quieta y tras 5 segundos interminables comenzó otra carrera sin fin, cuando dio el primer salto no lo podían creer no terminaba nunca de salir del agua, y al caer pareció como una explosión con más de cuatro o cinco saltos indescriptibles, cuando lo pudieron acercar y sacar del agua acuso más de 20 kilos, fotos y al agua. El día domingo arrancaron una media jornada de pesca con la captura de otro surubí, acusando más de 40 kg. En nuestro programa de TV Nº 754 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de You Tube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs.

Cacho Toller y Oscar Suarez con un lingote dorado de mas de 20 kg.





Gustavo Sandoval con su captura de un surubi de mas de 30 kg.

Semanario del Pescador:

Cuatro capturas inolvidables

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: