Fiestas y fertilidad ¿Es posible un permitido en la alimentación?

Si bien Diciembre es un mes cargado de eventos y compromisos sociales donde la alimentación saludable queda a un lado parcialmente, la misma puede adaptarse a los días festivos sin perder de vista aquellos alimentos que contribuyen a la fertilidad. Algunos ejemplos de entradas saludables que aportan nutrientes claves para la fertilidad en la cena tanto navideña como de fin de año pueden ser: - Pinchos que contengan tomate, queso, albahaca y aceitunas. De esta manera estamos aportando vitamina C a través del tomate, grasas monoinsaturadas (omega 9) en las aceitunas y calcio y vitamina D en el queso. - Tomates rellenos con atún, donde éste último nos proporciona ácidos grasos esenciales como el Omega 3. - Tostadas de pan con semillas untadas con guacamole (palta, limón, cebolla y morrón). A través de la palta aportamos Omega 9, el limón nos proporciona Vitamina C y con las semillas también estamos aportando diferentes tipos de aceites. Como plato principal una buena opción puede ser: - Carne, solomillo de cerdo, pollo o pavita al horno acompañado con gran variedad de ensaladas (usando verduras de todos colores), budines de verduras y/o ensalada rusa. - Canelones o lasagña de verdura y pollo con salsa fileto. Como postre algunas opciones son: - Ensalada de frutas (con el opcional de agregar una bocha de helado), - Brochette de frutas (con un hilo de chocolate semiamargo). - Frutillas con crema. A través de las frutas aportamos fibra, agua y diferentes vitaminas. Tanto la crema de leche como el helado no son tan saludables, pero controlando la porción es un buen permitido para estos dos días. Para la mesa dulce las frutas secas bañadas con chocolate son una elección clave ya que las almendras, nueces, maníes, etc. aportan grasas de buena calidad. Por otro lado, se prefiere que el pan dulce también sea con frutos secos por el mismo motivo. Con respecto a la bebida, lo ideal es reservar el alcohol para el brindis y que la cena sea con alguna gaseosa o jugo light, de ésta manera nos ahorramos algunas calorías para consumir en lo que más nos guste. Es importante hacer hincapié que en ambas cenas las calorías que se consumen son mayores a las de una cena diaria, pero los eventos sociales son parte de nuestra vida y debemos aprender a moderar la porción focalizándonos en lo que nos gusta y resignando lo que menos nos atraiga. Es un momento para disfrutar en familia o con amigos, pero siempre podemos dar un detalle saludable haciendo de estas cenas un evento social agradable y contribuyendo a la fertilidad de alguna manera. Lic. Julieta Lupardo, (M.N 6858), Nutricionista de Halitus Instituto Médico.



Imagen ilustrativa



Fiestas y fertilidad ¿Es posible un permitido en la alimentación?

Por Lic. Julieta Lupardo

