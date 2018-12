BASAVILBASO El director ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, garantizó este miércoles que el Estado va a "pagar lo que corresponde" a los jubilados, tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el índice aplicado por ese organismo para actualizar. Con relación al costo fiscal que tendría la decisión de la Corte -que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó en 700 millones de pesos- Basavilbaso evitó dar precisiones. "Eso va a depender de múltiples factores. Hay unos 10 mil juicios en la Corte. Hay que esperar, ver cómo va a ser el impacto. Todo va a depender de cuántos expedientes nos envíe la Justicia", puntualizó. "LEY MICAELA" El Senado aprobó este miércoles por unanimidad con 59 votos afirmativos la llamada "Ley Micaela", para que todos los funcionarios públicos sean capacitados en materia de género. La iniciativa lleva el nombre de la joven Micaela García asesinada en 2017 en la ciudad de Gualeguay. La "Ley Micaela" propone la capacitación en género y violencia contra las mujeres "para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación". SE DECLARÓ INOCENTE En el ojo de la tormenta por una denuncia penal por abuso sexual contra una trabajadora del Congreso, el senador Juan Carlos Marino negó "enfáticamente" todas las acusaciones en su contra durante la sesión extraordinaria dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri. A pesar de que no tiene consecuencias para la investigación, al leer un documento en el comienzo de la jornada legislativa, Marino puso a disposición de la Cámara su renuncia a los fueros como senador. Su defensa estuvo enmarcada por un conmovedor discurso consensuado entre las integrantes de la Comisión de la Banca de la Mujer, quienes reclamaron "una justicia justa, que investigue y condene con celeridad si son culpables los hechos que se denuncian". MILLONES A LA TUMBA Mario Fendrich, el ex empleado del Banco Nación que en 1994 se llevó más de tres millones de dólares de las arcas de la entidad en la que trabajaba, murió el martes mientras estaba de vacaciones con un amigo en Cuba. Fendrich alcanzó su "fama" el 23 de septiembre de 1994, cuando sustrajo de la sucursal bancaria ubicada en las calles San Martín y Tucumán una suma de $3.200.000, equivalente a la misma cantidad en dólares durante esa década. Le dijo a su esposa que luego del trabajo se iba a pescar con un amigo y después regresaba. Sin embargo, nunca volvió. Por el delito pasó cuatro años y medio en prisión. BANCO SANTANDER El banco Santander fue sancionado en Reino Unido con una multa de 32,8 millones de libras (36,4 millones de euros, 41,5 millones de dólares) por no transferir fondos de clientes fallecidos a sus sucesores, informó el miércoles el regulador financiero británico. La multa inicial era de 46,8 millones de libras, pero fue reducida porque Santander reconoció su responsabilidad y aceptó reparar el daño. Según la FCA, los fondos que no transfirió la filial británica del gigante español ascendieron a 183 millones de libras y afectaron a 40.428 clientes entre enero de 2013 y junio de 2016.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: