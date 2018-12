Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del jueves, 20/dic/2018. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del jueves, 20/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

FIN DE LAS LEBAC´S Las Letras del Banco Central (Lebac) desaparecerán este miércoles del menú de opciones de inversión cuando venzan por el equivalente a 68.618 millones de pesos, dado que las autoridades han decidido eliminarlas. En la última licitación realizada el 20 de noviembre el Banco Central había pagado una tasa del 50% anual y colocó 40.000 millones de pesos. En manos de la alianza Cambiemos, el Banco Central desembolsó 21.000 millones de dólares sólo en concepto de pago de intereses de Lebac en 2016 y 2017 a inversores locales y extranjeros que ingresaron con capitales financieros, aprovecharon las tasas reales positivas y luego se fueron. EFEDRINA El empresario Ibar Pérez Corradi fue condenado este miércoles a dos años y cinco meses de prisión por contrabando de 50 kilos de efedrina desde China simulando ser pólvora. Así lo decidió el juez Luis Losada, luego de que la querella pidiera cinco años de prisión y el fiscal en lo penal económico Marcelo Agüero Vera solicitara cuatro años y seis meses. En este caso, Pérez Corradi -quien aún es investigado como instigador del triple crimen de General Rodríguez en 2008- está acusado por la importación de 50 kilos de efedrina, sustancia utilizada para la fabricación de drogas de diseño. Semanas atrás, el Tribunal Oral Federal 8 condenó a Ibar Pérez Corradi a siete años de prisión por el tráfico ilegal de efedrina, que era desviada hacia bandas de narcotráfico para la producción de drogas de diseño. MILAGRO SALA La Fiscalía pidió 22 años de prisión para Milagro Sala y la Oficina Anticorrupción provincial, en su rol de querellante, solicitó 18 años en el el juicio oral contra la líder de la Tupac Amaru, por la causa conocida como "Pibes villeros", que investiga el desvío de unos 35 millones de pesos de fondos públicos. Los representantes del Ministerio Público de la Acusación y el fiscal anticorrupción, Joaquín Millón, coincidieron en señalar a Sala culpable de asociación ilícita, y coautora de los delitos de fraude a la administración pública y extorsión en concurso real. Los fiscales Delia Ortiz, Diego Cusell y Liliana Fernández de Montiel pidieron 22 años de prisión para Sala. "Ha quedado claramente probado que Sala fue líder de una nefasta asociación ilícita, que asoló la provincia de Jujuy, durante largos períodos", afirmaron. DUHALDE SOBRE CFK El ex presidente Eduardo Duhalde consideró poco probable que la senadora Cristina Kirchner se presente como candidata para las elecciones presidenciales del año próximo y aseguró que al peronismo lo ve "desparramado". Duhalde explicó que habló con la senadora Kirchner pero no de política y consideró que la legisladora no se presentará el año próximo como candidata a presidente. Por otra parte, apoyó la candidatura del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, al que calificó como "un patriota" afirmando que apoyaría su candidatura porque estaría capacitado para contribuir a "la unión" de los argentinos. DELIA - PRISIÓN DOMICILIARIA La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario del dirigente Luis D ´Elía para que la Corte Suprema de Justicia revise su condena de tres años y nueve meses de prisión por la toma de la comisaría 24 de La Boca en 2004 y, al encontrarse al borde de la detención, su defensa pidió la prisión domiciliaria. Fuentes judiciales informaron que los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi rechazaron el recurso para que la condena sea revisada por la Corte Suprema y ahora el expediente fue girado al Tribunal Oral Federal 6, que podría disponer su detención al haber quedado firme el fallo.

